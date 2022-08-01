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ТАСС

Роскосмос опубликовал таймлапс строительства заправочной башни ракет "Ангара"

Разделы: Космонавтика
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«Ангара-1.2» на старте / © Минобороны России
«Ангара-1.2» на старте / © Минобороны России.
Источник изображения: naked-science.ru

В госкорпорации напомнили, что башня предназначена для размещения оборудования и коммуникаций, систем и агрегатов стартового комплекса

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Госкорпорация "Роскосмос" в воскресенье опубликовала таймлапс (съемка с частотой менее 25 кадров в секунду) строительства всех 17 уровней кабель-заправочной башни для ракет семейства "Ангара" на космодроме Восточный.

"В июле на космодроме Восточный в Амурской области была завершена установка в проектное положение всех семнадцати уровней кабель-заправочной башни для ракет-носителей семейства "Ангара". Предлагаем в нашем timelapse посмотреть, как шло строительство башни", - говорится в комментарии под видео.

В госкорпорации напомнили, что кабель-заправочная башня предназначена для размещения оборудования и коммуникаций, систем и агрегатов стартового комплекса, а также для обеспечения ветрового удержания носителя на пусковом столе и обеспечения возможностей для обслуживания ракеты специалистами Роскосмоса.

"Ангара" - семейство российских ракет-носителей. Универсальные ракетные блоки "Ангары" изготавливаются на омском ПО "Полет" (входит в Центр им. М. В. Хруничева госкорпорации "Роскосмос"). Пуски тяжелой "Ангары" состоялись 23 декабря 2014 года, 14 декабря 2020 года и 27 декабря 2021 года с космодрома Плесецк, легкой - 9 июля 2014 года (суборбитальный вариант) и 29 апреля 2022 года (орбитальный). "Ангара-А5В" предполагает использование водородной ступени, которая увеличит грузоподъемность ракеты. 

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Плесецк
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