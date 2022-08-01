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РИА Новости

Адмирал объяснил, что значит для ВМФ подписание Путиным Корабельного устава

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Церемония подписания приемного акта и передачи Военно-морскому флоту Российской Федерации атомной подводной лодки специального назначения БС-329 "Белгород" проекта 09852 (заводской номер 91664), построенной на АО "Производственное объединение "Северное ма
Церемония подписания приемного акта и передачи Военно-морскому флоту Российской Федерации атомной подводной лодки специального назначения БС-329 "Белгород" проекта 09852 (заводской номер 91664), построенной на АО "Производственное объединение "Северное машиностроительное предприятие" (СМП). Северодвинск, 08.07.2022.
Источник изображения: АО "Производственное объединение "Северное машиностроительное предприятие"

МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Подписание Корабельного устава ВМФ не главкомом, а президентом России является уникальным событием, которое повышает значение Военно-морского флота для всей системы обеспечения обороноспособности страны, заявил в воскресенье РИА Новости бывший командующий Северным флотом (1999-2001 годы) адмирал Вячеслав Попов.

Ранее президент России Владимир Путин подписал указы об утверждении Морской доктрины РФ и Корабельного устава Военно-морского флота. Документы были подписаны до начала парада в честь Дня Военно-морского флота. До этого Корабельный устав подписывался главкомом ВМФ.

"То, что устав утвердил своим указом президент, - это, конечно, явление новое совершенно, потому что раньше Корабельный устав утверждался на уровне Главкомата и министерства обороны. Во-первых, это - поднятие статуса данного устава и в целом значимости Военно-морского флота в системе обороны страны. Эт о- важнейший фактор и в правовом, и в смысловом знании для Вооружённых сил Российской Федерации", - сказал он.

День ВМФ празднуется в России ежегодно в последнее воскресенье июля. В этом году Военно-морской флот России отмечает 326-ю годовщину. В этом же году в состав флота вошла атомная подводная лодка "Белгород", которая станет первым экспериментальным носителем подводных ядерных беспилотников "Посейдон".

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Россия
Персоны
Путин Владимир
Проекты
СФ
Ядерный щит
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