Адмирал объяснил, что значит для ВМФ подписание Путиным Корабельного устава

МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Подписание Корабельного устава ВМФ не главкомом, а президентом России является уникальным событием, которое повышает значение Военно-морского флота для всей системы обеспечения обороноспособности страны, заявил в воскресенье РИА Новости бывший командующий Северным флотом (1999-2001 годы) адмирал Вячеслав Попов.
Ранее президент России Владимир Путин подписал указы об утверждении Морской доктрины РФ и Корабельного устава Военно-морского флота. Документы были подписаны до начала парада в честь Дня Военно-морского флота. До этого Корабельный устав подписывался главкомом ВМФ.
День ВМФ празднуется в России ежегодно в последнее воскресенье июля. В этом году Военно-морской флот России отмечает 326-ю годовщину. В этом же году в состав флота вошла атомная подводная лодка "Белгород", которая станет первым экспериментальным носителем подводных ядерных беспилотников "Посейдон".