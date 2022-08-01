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Космонавт назвал плюсы и минусы отказа России от МКС

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Вид на Землю с борта МКС
Вид на Землю с борта МКС.
Источник изображения: © Фото : Роскосмос/Сергей Рязанский

Летчик-космонавт Андрей Борисенко описал плюсы и минусы запуска Российской орбитальной служебной станции (РОСС). По его словам, основное достоинство самостоятельной работы в космосе состоит в том, что можно будет охватить всю территорию страны в плане наблюдения. В работе на Международной космической станции (МКС) часть территории не попадает в зону видимости ученых. Из минусов самостоятельной работы Борисенко назвал выход из крупного международного проекта. Однако, выразил убежденность летчик-космонавт в беседе с «Лентой.ру», со временем работа над РОСС соберет под своим началом специалистов со всего мира и превратится в масштабную научную коллаборацию стран.

Охват на всю Россию

«Я полагаю, что орбита станции будет проектироваться под нужды нашей страны. — предположил Борисенко. — То есть, например, по спутниковой точке будет охватывать большую часть, если не всю территорию Российской Федерации. Что, естественно, является плюсом, потому что сейчас мы летаем под другим наклонением и достаточно большая часть территории России, к сожалению, не попадает в зону видимости, в которой с технической точки зрения можно проводить различные эксперименты, связанные с наблюдением Земли из космоса».

К тому же работа над РОСС — это развитие собственной области космической пилотируемой техники, подчеркнул космонавт. «В частности, наша инженерная школа и школа наших зарубежных коллег разные. И мы вынуждены на станции некоторые вопросы увязывать, то есть искать какой-то баланс интересов. А баланс интересов — это всегда какие-то компромиссы и с нашей стороны, и со стороны коллег», — отметил Борисенко.

Полностью российская станция будет лишена необходимости поиска компромиссов. Соответственно, мы сможет делать все по нашему усмотрению и пониманию, как это должно быть и работать

летчик-космонавт Андрей Борисенко

Выход из международного проекта

Главным минусом самостоятельной работы в космосе Борисенко счел сам факт выхода из программы МКС.

«Минус в том, что у нас прекратится реализация такого долгосрочного, очень сложного, технически объемного проекта, как Международная космическая станция», — указал он.

Летчик-космонавт напомнил. что МКС является самым дорогостоящим объектом в истории человечества на настоящий момент. «Практически 25 лет Россия, российские ученые совместно с зарубежными коллегами развивали этот проект. Для сведения: в проекте МКС 15 стран-участниц. Координация выполнения всей программы полета станции осуществлялась всеми коллективами стран-участниц проекта, разбросанными по всей Земле. При этом, естественно, наработался определенный опыт, правила и понимание работы с нашими коллегами по тому, как это осуществлять с организационной, юридической, технической, со всех точек зрения. Я думаю, что этот опыт бесценен и на самом деле, кроме как в этом проекте, в других его в такой мере не получить», — считает Борисенко.

По его словам, развивать и обогащать этот опыт в одиночку не получится.

Но, я думаю, рано или поздно мы все равно придем к такому же серьезному, долгосрочному, крупному техническому проекту международной кооперации, естественно, при равноправном участии всех стран

летчик-космонавт Андрей Борисенко

Решение о выходе России из проекта Международной космической станции после 2024 года было принято 26 июля. Об этом сообщил генеральный директор госкорпорации «Роскосмос» Юрий Борисов на встрече с президентом России Владимиром Путиным.

Ранее в июле в «Роскосмосе» сообщили, что астронавт Европейского космического агентства (ЕКА) впервые на МКС вышла в открытый космос в скафандре из России.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
ESA (ЕКА)
Роскосмос
Персоны
Борисов Юрий
Путин Владимир
Проекты
МКС
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