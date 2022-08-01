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ТАСС

На параде ВМФ в Петербурге впервые показали катер "Раптор" с ударным ракетным комплексом

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Катер проекта 03160 (шифр "Раптор") с пусковыми установками противотанкового ракетного комплекса "Корнет" (слева)
Катер проекта 03160 (шифр "Раптор") с пусковыми установками противотанкового ракетного комплекса "Корнет" (слева).
Источник изображения: Петр Ковалев/ТАСС

На катере в кормовой части установлены две четырехконтейнерные пусковые установки ПТРК "Корнет" и мортирки, похожие на аналогичные изделия из состава танкового комплекса активной защиты, которые устанавливаются на новейшие танки Т-14 "Армата"

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Впервые на Главном военно-морском параде в Санкт-Петербурге был представлен катер проекта 03160 (шифр "Раптор") с пусковыми установками противотанкового ракетного комплекса (ПТРК) "Корнет" и системой активной защиты.

"В парадном строю патрульный катер Б-436, представляющий Краснознаменную Каспийскую флотилию. Катер и его экипаж участвовали в специальной военной операции. Реальное применение подтвердило высокое боевое качество патрульных катеров и позволило наметить пути дальнейшего повышения их эффективности за счет установки ударного комплекса и новейших систем защиты", - сообщил в эфире Первого канала ведущий трансляции парада.

На кадрах видно, что на катере в кормовой части установлены две четырехконтейнерные пусковые установки ПТРК "Корнет" и мортирки, похожие на аналогичные изделия из состава танкового комплекса активной защиты, которые устанавливаются на новейшие танки Т-14 "Армата".

Ранее подобные системы и ПТРК "Корнет" на палубе боевого катера не демонстрировались.

1 декабря 2021 года на международной выставке вооружений EDEX заместитель гендиректора холдинга "Высокоточные комплексы" (входит в госкорпорацию "Ростех") Сергей Михайлов сообщил ТАСС, что "Корнет" стал универсальным ПТРК - адаптирован к любому гусеничному или колесному шасси с соответствующей грузоподъемностью.

ПТРК "Корнет"

"Корнет" - комплекс с противотанковый комплекс с управляемыми ракетами разработки Тульского Конструкторского бюро приборостроения им. А. Г. Шипунова (входит в холдинг "Высокоточные комплексы"). Предназначен для поражения танков и других бронированных целей, в том числе оснащенных современными средствами динамической защиты. Наведение ракеты происходит при помощи лазерного луча с пусковой установки на датчик в хвостовой части ракеты, благодаря чему ее полет можно скорректировать в любой момент, несмотря на возможные помехи.

В отличие от ряда западных аналогов ПТРК "Корнет" - оружие многократного применения. Дальность стрельбы составляет от 100 до 5,5 тыс. м днем и до 3,5 тыс. м ночью при температуре от -50 до +50 градусов Цельсия и высоте от 0 до 4,5 тыс. м над уровнем моря. Последняя модификация, принятая на вооружение ВС РФ в 2019 году, - "Корнет-Д1", способна пробивать 1150-миллиметровую броню с динамической защитой на расстоянии до 10 км. Также может поражать воздушные цели. 

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03160 Раптор
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