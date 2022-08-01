Строительство авианосцев названо приоритетным направлением морской доктрины РФ

Одним из приоритетных направлений судостроения России станет обеспечение возможностей строить авианосцы. Это следует из положений новой морской доктрины РФ, опубликованной в воскресенье, 31 июля, на официальном интернет-портале правовой информации.

В документе подчеркивается, что судостроительный комплекс будет развиваться на Дальнем Востоке, в том числе предусмотрено развитие производств для строительства авианосцев.

Пункты материально-технического обеспечения Военно-морского флота РФ также будут создаваться в государствах Азиатско-Тихоокеанского региона и стран Средиземноморья. Отсутствие достаточного количества пунктов базирования за пределами РФ для обеспечения кораблей и судов ВМФ обозначено в документе в качестве одного из рисков.

В доктрине также утверждается, что Россия будет и дальше повышать оперативные возможности ВМФ, чтобы обеспечить национальную безопасность страны и защиту интересов в Мировом океане в условиях продвижения военной инфраструктуры НАТО к границам РФ, а также возрастания количества учений альянса в акваториях морей, прилегающих к территории РФ.

Ранее в воскресенье президент Владимир Путин в День Военно-морского флота (ВМФ) РФ подписал морскую доктрину России. Об этом глава государства сообщил на главном военно-морском параде в Кронштадте. Стратегическими зонами интересов он назвал арктические акватории, воды Черного, Охотского и Берингова морей, балтийские и курильские проливы.

Морская доктрина — документ стратегического планирования, определяющий и нацеливающий приоритетные направления национальной морской политики на независимость и самодостаточность РФ в сфере морской деятельности.