Путин анонсировал передачу ВС "не знающих никаких преград" ракет "Циркон"

Путин: поставка ракет "Циркон" в ВС РФ начнется в ближайшие месяцы
МОСКВА, 31 июля/ Радио Sputnik. Поставка гиперзвуковых ракет "Циркон" в ВС РФ начнется в ближайшие месяцы, сообщил президент России Владимир Путин.
"Достаточно упомянуть новейшие, не имеющие аналогов в мире гиперзвуковые ракетные комплексы "Циркон", для которых нет никаких преград. Уважаемые товарищи, их поставка в Вооруженные силы России начнется в ближайшие месяцы", – сказал он в ходе военно-морского парада в Санкт-Петербурге.
Путин добавил, что первым кораблем, на котором будет установлено новое вооружение, станет фрегат "Адмирал Горшков".
"Первым с этим грозным оружием на борту заступит на боевое дежурство фрегат "Адмирал Горшков". Район несения службы корабля, оснащенного гиперзвуковыми и крылатыми ракетами "Циркон", будет выбран исходя из интересов обеспечения безопасности России", – сказал российский лидер.
Говоря о Морской доктрине, Путин отметил, что она будет обеспечивать задачи безопасности.
"Утверждена также и новая Морская доктрина России. Мы открыто обозначили границы и зоны национальных интересов России", – отметил он.
Президент подчеркнул, что прежде всего это Арктическая акватория, воды Черного, Охотского и Берингова морей, Балтийский и Курильские проливы.
"Их защиту будем обеспечивать твердо и всеми средствами", – сказал глава государства.
Ранее радио Sputnik сообщило, что по словам Путина, ВМФ молниеносно ответит всем, кто решит посягнуть на свободу России.