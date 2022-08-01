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РИА Новости

Путин анонсировал передачу ВС "не знающих никаких преград" ракет "Циркон"

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Президент РФ, верховный главнокомандующий Владимир Путин на церемонии подписания Указа об утверждении Морской доктрины и Корабельного устава Военно-Морского Флота России
Президент РФ, верховный главнокомандующий Владимир Путин на церемонии подписания Указа об утверждении Морской доктрины и Корабельного устава Военно-Морского Флота России.
Источник изображения: © РИА Новости / Михаил Климентьев

Путин: поставка ракет "Циркон" в ВС РФ начнется в ближайшие месяцы

МОСКВА, 31 июля/ Радио Sputnik. Поставка гиперзвуковых ракет "Циркон" в ВС РФ начнется в ближайшие месяцы, сообщил президент России Владимир Путин.

"Достаточно упомянуть новейшие, не имеющие аналогов в мире гиперзвуковые ракетные комплексы "Циркон", для которых нет никаких преград. Уважаемые товарищи, их поставка в Вооруженные силы России начнется в ближайшие месяцы", – сказал он в ходе военно-морского парада в Санкт-Петербурге.

Путин добавил, что первым кораблем, на котором будет установлено новое вооружение, станет фрегат "Адмирал Горшков".

"Первым с этим грозным оружием на борту заступит на боевое дежурство фрегат "Адмирал Горшков". Район несения службы корабля, оснащенного гиперзвуковыми и крылатыми ракетами "Циркон", будет выбран исходя из интересов обеспечения безопасности России", – сказал российский лидер.

Говоря о Морской доктрине, Путин отметил, что она будет обеспечивать задачи безопасности.

"Утверждена также и новая Морская доктрина России. Мы открыто обозначили границы и зоны национальных интересов России", – отметил он.

Президент подчеркнул, что прежде всего это Арктическая акватория, воды Черного, Охотского и Берингова морей, Балтийский и Курильские проливы.

"Их защиту будем обеспечивать твердо и всеми средствами", – сказал глава государства.

Ранее радио Sputnik сообщило, что по словам Путина, ВМФ молниеносно ответит всем, кто решит посягнуть на свободу России.

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Страны
Россия
Продукция
Адмирал Горшков
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Путин Владимир
Проекты
22350
Арктика
ГЗЛА
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