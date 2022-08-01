Активизация деятельности в Арктике. Основные положения новой Морской доктрины РФ

Она относит к основным угрозам безопасности РФ курс США на доминирование в Мировом океане и рост активности НАТО

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Новая Морская доктрина России предусматривает активизацию морской деятельности на архипелагах Шпицберген, Земля Франца Иосифа, Новая Земля и острове Врангеля. Об этом говорится в тексте документа, подписанном в воскресенье президентом РФ, верховным главнокомандующим Владимиром Путиным.

В новой доктрине предусмотрена "диверсификация и активизация морской деятельности на архипелагах Шпицберген, Земля Франца Иосифа, Новая Земля и острове Врангеля", говорится в тексте документа.

Также предусматривается "повышение боевого потенциала и развитие системы базирования Северного флота, сил и средств органов Федеральной службы безопасности, сил и средств Росгвардии".

Национальные интересы РФ

Из новой Морской доктрины страны также следует, что национальные интересы Российской Федерации распространяются на весь Мировой океан. "Национальные интересы РФ как великой морской державы распространяются на весь Мировой океан и Каспийское море. Они формируются с учетом вызовов и угроз национальной безопасности РФ в Мировом океане, общепризнанных принципов и норм международного права, международных договоров РФ, а также с учетом суверенитета и национальных интересов других государств", - говорится в документе, опубликованном на официальном портале нормативных правовых актов.

Согласно доктрине, в число национальных интересов России в Мировом океане входят обеспечение независимости, государственной и территориальной целостности, незыблемости суверенитета страны, сохранение за РФ статуса великой морской державы, развитие морского потенциала и укрепление обороноспособности, обеспечение свободы судоходства, рыболовства и научных исследований, безопасного функционирования морских трубопроводных систем, экологической безопасности, развитие Арктической зоны и Северного морского пути и прочее.

"Защита национальных интересов РФ в Мировом океане является одним из высших государственных приоритетов", - подчеркивается в доктрине.

Приоритетные зоны в Мировом океане

Районы обеспечения национальных интересов РФ в Мировом океане разделены в новом документе по значимости на жизненно важные, важные и другие. Так, в первую группу вошли зоны, которые "непосредственно связаны с развитием государства, защитой его суверенитета, территориальной целостности и укреплением обороны, критически влияют на социально-экономическое развитие страны". К ним отнесены внутренние морские воды и территориальное море РФ, исключительная экономическая зона страны и ее континентальный шельф, Арктический бассейн, включая акваторию Севморпути, акватория Охотского моря и российский сектор Каспия.

Под важными районами определены те, которые "в значительной степени влияют на экономическое развитие, материальное благосостояние населения и состояние национальной безопасности РФ, а также на поддержание стратегической и региональной безопасности государства". Это, в частности, акватории, прилегающие к побережью РФ, включая Азовское и Черное моря, восточная часть Средиземного моря, Черноморские, Балтийские и Курильские проливы, районы прохождения мировых транспортных коммуникаций.

"РФ для защиты своих национальных интересов в Мировом океане реализует свое бесспорное право на присутствие сил (войск) Военно-морского флота и их применение в строгом соответствии с законодательством РФ, ее международными договорами и нормами международного права", - резюмируется в доктрине.

Приоритеты для морской политики РФ

Утвержденная президентом РФ Морская доктрина России предусматривает развитие судостроительного комплекса на Дальнем Востоке, в том числе для строительства авианосцев. "Развитие на Дальнем Востоке современного высокотехнологического судостроительного комплекса, предназначенного для строительства крупнотоннажных судов (в том числе для освоения Арктики, современных авианесущих кораблей для Военно-морского флота", - приводится в документе пункт в списке приоритетов национальной морской политики на Тихоокеанском региональном направлении.

В документе отмечается, что Россия будет повышать оперативные возможности ВМФ, чтобы обеспечить национальную безопасность страны и защиту интересов в Мировом океане. Как уточняется в доктрине, также стратегической целью является повышение эффективности обеспечения защиты и охраны государственной границы Российской Федерации на море.

Помимо этого, согласно доктрине, контроль военно-морской деятельности иностранных государств в акватории Северного морского пути является одним из приоритетов национальной морской политики РФ на Арктическом региональном направлении. Также в доктрине поставлена задача "повышения боевого потенциала и развитие системы базирования Северного флота, сил и средств органов Федеральной службы безопасности, сил и средств Росгвардии". Также в документе говорится об "обеспечении заданного оперативного режима в Арктической зоне РФ за счет укрепления боевого потенциала сил (войск) Северного и Тихоокеанского флотов".

Еще одним приоритетом для морской политики РФ является развитие международного военного сотрудничества с ВМС государств Каспийского региона. Как уточняется в доктрине, также планируется развитие сил (войск) и системы базирования Каспийской флотилии, наращивание их количественно-качественных параметров.

Приоритетом национальной морской политики также является укрепление экономического и геополитического положения Российской Федерации в Каспийском регионе, углубление экономических, военных и культурных связей с государствами этого региона.

В тексте документа также отмечается, что определяющим фактором в отношениях с НАТО является неприемлемость продвижения инфраструктуры альянса к границам РФ. Как уточняется в доктрине, национальная морская политика на Атлантическом региональном направлении определяется с учетом существования НАТО, деятельность которой "направлена на прямое противоборство с Российской Федерацией и ее союзниками".

При этом целями национальной морской политики на Атлантическом направлении, согласно документу, являются решительное отстаивание и надежное обеспечение национальных интересов России, создание условий для стабильного экономического сотрудничества с другими странами.

Риски для морской деятельности РФ

В нем отмечается, что одним из основных рисков для морской деятельности РФ является отсутствие достаточного количества пунктов базирования за пределами РФ для обеспечения кораблей и судов Военно-морского флота, выполняющих задачи в удаленных районах Мирового океана.

Рисками для морской деятельности РФ также являются внезапно возникающие и труднопрогнозируемые пандемии опасных заболеваний. Как уточняется в доктрине, пандемия коронавируса привела к геополитической неопределенности и глобальному экономическому кризису в мире. Этот кризис, подчеркивается в документе, связан со стремлением ведущих иностранных государств изменить миропорядок, усилить тенденции к свертыванию процессов глобализации, борьбе за лидерство в мире, а также повышению роли национальных экономик и государственного управления, в том числе в сфере морской деятельности.

Угрозы безопасности РФ

Доктрина относит к основным угрозам безопасности РФ курс США на доминирование в Мировом океане и рост активности НАТО. "Основными вызовами и угрозами национальной безопасности и устойчивому развитию Российской Федерации, связанными с Мировым океаном, являются: стратегический курс США на доминирование в Мировом океане и их глобальное влияние на развитие международных процессов, в том числе связанных с использованием транспортных коммуникаций и энергетических ресурсов Мирового океана", - говорится в документе.

К таким угрозам документ также относит продвижение военной инфраструктуры НАТО к границам России, рост количества учений сил объединения в акваториях морей, прилегающих к территории РФ. В новой доктрине также указано стремление США и их союзников к ограничению доступа РФ к ресурсам Мирового океана и жизненно важным морским транспортным коммуникациям, стремление США к достижению подавляющего превосходства своих военно-морских сил и повышение боевых возможностей ВМС других государств.

Помимо этого, в качестве угроз перечисляются также территориальные претензии к РФ ряда государств относительно некоторых ее приморских и островных территорий и вооруженные конфликты в районах, имеющих особое геополитическое значение для РФ и ее союзников. К ним относятся и подобные конфликты на территориях стран - союзников РФ и государств, имеющих выход к Мировому океану.

Один из пунктов новой доктрины относится к экономическому, политическому, международно-правовому, информационному и военному давлению на Россию в целях дискредитации и снижения эффективности ее морской деятельности, а также к усилиям для ослабления ее контроля над Северным морским путем (СМП), наращиванию иностранного военно-морского присутствия в Арктике и возрастанию конфликтного потенциала в этом регионе.

Кроме того, согласно документу, угрозами безопасности РФ являются попытки ряда государств изменить в интересах собственных геополитических целей действующие правовые режимы используемых для международного судоходства морских пространств и проливов. Еще один пункт доктрины фиксирует в качестве таких угроз увеличение масштабов международного терроризма, пиратства, незаконной транспортировки по морю оружия, наркотиков и психотропных веществ, их прекурсоров, а также химических и радиоактивных веществ.

"Проведение РФ самостоятельной внешней и внутренней политики вызывает противодействие со стороны США и их союзников, стремящихся сохранить свое доминирование в мире, в том числе в Мировом океане. Реализуемая ими политика сдерживания РФ предусматривает оказание на нее политического, экономического, военного и информационного давления", - говорится в документе.

В целом констатируется, что развитие страны происходит на фону существующих и новых угроз, что "в первую очередь связано с геополитическим положением РФ и ее ролью в мировой политике". "В международных отношениях не снижается роль фактора силы. Ведущие мировые державы, обладающие значительным военно-морским потенциалом и развитой системой базирования, продолжают наращивать свое военно-морское присутствие в геополитически значимых районах Мирового океана, в том числе в акваториях океанов и морей, прилегающих к территории РФ", - заключается в доктрине.

Создание пунктов материально-технического обеспечения ВМФ РФ

Новая Морская доктрина РФ предусматривает формирование в государствах Азиатско-Тихоокеанского региона пунктов материально-технического обеспечения (ПМТО) ВМФ России в целях создания условий для межфлотских переходов сил ВМФ.

Документом также предусмотрено "создание условий для военно-морского присутствия в АТР, позволяющего осуществлять контроль за безопасностью функционирования морских транспортных коммуникаций в этом регионе".

Новая Морская доктрина РФ предусматривает, что, кроме ПМТО ВМФ в сирийском Тартусе, будут созданы ПМТО в ряде стран Средиземноморского региона. "В Средиземном море (предусматривается) обеспечение на постоянной основе военно-морского присутствия РФ в Средиземном море на основе ПМТО на территории Сирийской Арабской Республики, создание и развитие ПМТО на территориях других государств региона".

Предусматривается также "развитие отношений с государствами Ближнего Востока и Северной Африки с прилегающими морями и морскими пространствами, включающими Средиземное и Красное моря".

Кроме того, Россия планирует создание ПМТО ВМФ в Красном море и Индийском океане. В документе одним из приоритетов национальной морской политики названо "сохранение и поддержание военно-морского присутствия РФ в районе Персидского залива на основе ПМТО в Красном море и Индийском океане".

В нем также отмечается, что предусмотрено "использование инфраструктуры государств региона в интересах военно-морской деятельности РФ".

Инфраструктура для переориентации грузов на свои порты

Развитие железнодорожных путей, логистических центров и портовых комплексов для переориентации грузов на отечественные порты является приоритетным для РФ. "Приоритетами национальной морской политики на Атлантическом региональном направлении являются в Балтийском море: развитие отечественной прибрежно-портовой инфраструктуры - железнодорожных путей, логистических центров и портовых комплексов, в том числе по переработке и транспортировке углеводородных ресурсов, в интересах переориентации экспортных и импортных грузов на отечественные порты; дальнейшее развитие в интересах экспорта системы подводных трубопроводов, обеспечение их эффективного и безопасного функционирования", - говорится в документе.

В доктрине в качестве приоритета РФ отражена необходимость создания в Санкт-Петербурге, Калининградской и Ленинградской областях благоприятных условий для развития морского транспорта, строительства конкурентоспособных судов морского, ледокольного и рыбопромыслового флотов как одного из ключевых элементов специализации на этом направлении.

Кроме того, документ содержит пункт о развитии войск и системы базирования Балтийского флота, его способности гарантированно обеспечить защиту национальных интересов РФ в Балтийском море, а также обеспечение транспортной доступности Калининградской области за счет функционирования паромной линии в направлении портов Усть-Луга и Санкт-Петербурга.

Согласно доктрине, также приоритетными являются строительство новых и модернизация действующих мощностей рыбохозяйственного комплекса, в первую очередь обновление рыбопромыслового флота и средств производства рыбоперерабатывающих предприятий.

Также в качестве приоритетов приводятся необходимость мониторинга состояния подводных потенциально опасных объектов, в том числе в местах захоронения химического оружия, а также мониторинг состояния подводных трубопроводов. Еще одним из приоритетов является развитие круизного и яхтенного туризма; сохранение морского культурно-исторического наследия. Отмечается, что это должно происходить на основе взаимодействия органов государственной власти и органов местного самоуправления, заинтересованных общественных объединений и организаций.

Развитие отечественной прибрежно-портовой инфраструктуры

Новая морская доктрина также предусматривает усиление группировок сил Черноморского флота и развитие их инфраструктуры в Крыму и на побережье Краснодарского края. Кроме того, предусматривается всестороннее укрепление геополитических позиций России в Черном и Азовском морях, а также обеспечение на основе норм международного морского права благоприятного для РФ международного правового режима Черного и Азовского морей и порядка использования их водных биоресурсов, разведки и эксплуатации месторождений углеводородного сырья, прокладки и эксплуатации подводных трубопроводов.

Новая Морская доктрина РФ предусматривает развитие судоремонтного комплекса на территории Крыма и Севастополя. "Развитие на базе судостроительных и судоремонтных предприятий Республики Крым и города Севастополь судостроительного комплекса, включая крупнотоннажное кораблестроение (судостроение) и судоремонт", - говорится в документе.

Документ предусматривает развитие и обеспечение транспортной доступности Калининграда. "Обеспечение транспортной доступности Калининградской области за счет функционирования паромной линии в направлении морских портов Усть-Луга и Санкт-Петербурга", - говорится в доктрине.

Также новая морская доктрина предусматривает развитие отечественной прибрежно-портовой инфраструктуры - железнодорожных путей, логистических центров и портовых комплексов, в том числе по переработке, во всем Балтийском бассейне.

Помимо этого, она предусматривает увеличение доли судов, плавающих под флагом РФ. "Приоритетными направлениями развития морского транспорта являются: <…> значительное увеличение доли судов, плавающих под государственным флагом Российской Федерации, в общем количестве судов мирового торгового флота за счет использования различных механизмов, в том числе льготных субсидий, и устранения излишних административных барьеров", - говорится в документе.

Кроме того, новая морская доктрина подразумевает строительство новых портовых комплексов в Балтийском море.

Отмечается также, что Россия планирует расширить взаимодействие с Ираном, Ираком и Саудовской Аравией, а также военно-морское сотрудничество с Индией. "Приоритетами национальной морской политики на Индоокеанском региональном направлении является <…> развитие стратегического партнерства и военно-морского сотрудничества с Республикой Индией, а также расширение взаимодействия с Исламской Республикой Иран, Республикой Ирак, Королевством Саудовская Аравия и другими государствами региона", - говорится в документе.

Также доктрина предусматривает курс на превращение данного региона в зону мира и стабильности, развитие отношений с государствами региона, направленных на развитие торгово-экономических, военно-технических и культурных связей, развитие туризма.

Возможность введения гражданских судов и экипажей в состав ВС РФ

Заранее подготовленные гражданские суда и экипажи, согласно новой Морской доктрине, могут быть введены в состав Вооруженных сил РФ в военное время. "Мобилизационная подготовка и мобилизационная готовность в сфере морской деятельности имеют стратегически важное значение для повышения военно-морского потенциала Российской Федерации и направлены на обеспечение ввода в состав Вооруженных сил Российской Федерации заранее подготовленных гражданских судов и экипажей, а также на подготовку объектов морской деятельности к функционированию в военное время", - говорится в документе.

Также указывается, что одним из приоритетов совершенствования мобилизационной подготовки и мобилизационной готовности в сфере морской деятельности является совершенствование системы отзыва судов, плавающих под российским флагом, в период непосредственной угрозы агрессии и в военное время с передачей управления ими органам военного управления вооруженных сил страны. "Приоритетом в этой области является развитие государственной системы управления РФ деятельностью морского транспорта, рыбопромыслового флота и функционированием портов в период непосредственной угрозы агрессии и в военное время", - отмечается в документ.

РФ расширит географию ежегодных заходов кораблей и судов ВМФ в порты иностранных государств.

Развитие спутниковых систем связи и навигации в Антарктике

Новая Морская доктрина РФ предусматривает развитие спутниковых систем связи и навигации в Антарктике, а также расширение наземных комплексов поддержки ГЛОНАСС. "Приоритетами национальной морской политики на Антарктическом региональном направлении является <…> развитие спутниковых систем связи и навигации в Антарктике, дистанционного зондирования ее поверхности, расширение и модернизация наземных комплексов поддержки глобальной навигационной спутниковой системы ГЛОНАСС", - говорится в документе.

Как уточняется в документе, также приоритетом является обеспечение гидрометеорологической, навигационной и гелиогеофизической информационной поддержки морской деятельности в регионе.

Развитие производства роботизированных комплексов

Морская доктрина России предусматривает разработку и внедрение роботизированных комплексов различного назначения на базе искусственного интеллекта. "Приоритетными направлениями развития судостроительного комплекса РФ являются: <…> формирование, разработка и внедрение комплекса приоритетных технологий, позволяющих создавать перспективные системы и образцы вооружения, военной и специальной техники, в том числе морские роботизированные комплексы различного назначения на базе искусственного интеллекта, и обеспечивающих опережающее развитие Военно-морского флота и конкурентоспособность отечественной военно-морской продукции", - приводится в документе пункт в списке приоритетов в сфере обеспечения морской деятельности РФ.

Также в документе говорится о развитии производства морских роботизированных комплексов и систем двойного назначения.

Геолого-разведочные работы на шельфе Арктики и Каспия

Новая Морская доктрина Российской Федерации включает в себя намерение России увеличить объем геолого-разведочных работ и добычи углеводородных ресурсов на континентальном шельфе, в Арктической зоне и в районе Каспийского моря. В документе подчеркивается, что в этих сферах необходимо государственное регулирование для обеспечения национальной безопасности России.

Новая доктрина предлагает устранить административные барьеры, препятствующие интенсивному и безопасному освоению морских природных ресурсов, а также оказать поддержку российским предприятиям-экспортерам.

Отмечается, что в секторе Каспийского моря должен быть сформирован современный нефтегазодобывающий комплекс с учетом требований экологической безопасности. Для этого России следует привлечь российские компании к геолого-разведочным работам. Впоследствии новые месторождения должны быть включены в систему подводных трубопроводов.

Доктрина также заявляет о намерении России увеличить объем геолого-разведочных работ по поиску железомарганцевых и кобальтоносных месторождений, а также создание мощностей по производству сжиженного газа и его отгрузке.

Все эти меры должны привести к сохранению и увеличению рабочих мест в сфере морской деятельности на Дальнем Востоке, формированию комфортной среды жизнедеятельности населения приморских районов, сказано в документе.

Создание новых СПГ-мощностей на Дальнем Востоке

Морская доктрина РФ предусматривает создание новых заводов по производству сжиженного природного газа на дальнем Востоке. "Формирование ресурсной базы и создание мощностей по производству сжиженного газа и его отгрузке с созданием специализированных терминалов в интересах долгосрочного газоснабжения российских потребителей и экспортных поставок", - перечисляются приоритеты морской политики РФ на Тихоокеанском региональном направлении в документе.

Также доктрина предусматривает более активную разработку природных ресурсов континентального шельфа РФ, включая повышение уровня геологической изученности Японского, Охотского и Берингова морей.

Сотрудничество борьбе с пиратством и терроризмом на море

Россия будет принимать меры по борьбе с пиратством и терроризмом на море, в том числе путем развития международного взаимодействия. Как указано в доктрине, эта работа будет вестись, в частности, путем "развития системы политических, правовых, социально-экономических и военных мер, направленных на предупреждение, предотвращение и пресечение пиратских и террористических актов в отношении судов, плавающих под государственным флагом Российской Федерации". Кроме того, предусмотрено развитие "международного сотрудничества и взаимодействия в части, касающейся борьбы с пиратством и терроризмом на море".

В доктрине прописаны оперативное реагирование органов власти на пиратские и террористические акты в отношении судов, ходящих под российским флагом или на которых находятся граждане РФ, и в целом оказание помощи судам в подобных ситуациях.

РФ планирует реализовать строительство новых рыболовных судов на отечественных верфях.

Технологическая независимость в судостроении

Технологическая независимость в сфере судостроения стала одним из приоритетных направлений в развитии судостроительного комплекса России. "Приоритетными направлениями развития судостроительного комплекса РФ являются: <...> обеспечение технологической независимости Российской Федерации в сфере судостроения",- говорится в документе.

Также в тексте доктрины отмечается, что среди приоритетных направлений развитие и обеспечение строительства военных кораблей, военно-вспомогательных, транспортных, рыболовных, научно-исследовательских и иных гражданских судов, объектов гражданской морской техники, оснащенных оборудованием отечественного производства и максимальная локализация судостроения в РФ.

РФ также создаст госсистему для информирования о местоположении судов.

Наращивание спутниковой группировки

Согласно документу, Россия нарастит спутниковую группировку, которая необходима для гидрометеорологического, океанографического и гелиогеофизического обеспечения морской деятельности. "Приоритетными направлениями обеспечения безопасности мореплавания являются <...> наращивание и совершенствование орбитальной группировки космических аппаратов, используемых для гидрометеорологического, океанографического и гелиогеофизического обеспечения морской деятельности", - говорится в документе.

В частности, наращивание спутниковой группировки будет включать развертывание высокоэллиптической космической системы для обеспечения гидрометеорологических данных по полярному региону Земли и группировки космических аппаратов, используемых для радиолокационного зондирования Земли, чтобы получать информацию о ледовой обстановке при любой облачности и в темное время суток, в том числе в условиях полярной ночи.

О гарантии обеспечения и защиты интересов РФ

В тексте новой Морской доктрины РФ говорится, что современная Россия не может существовать без сильного флота, а наличие достаточной морской мощи гарантирует обеспечение и защиту ее национальных интересов. "Современная Российская Федерация не может существовать без сильного флота. Крупнейшие в мире территория и протяженность морских границ, огромные запасы и разнообразие морских природных энергетических, минеральных и биологических ресурсов, качество и количество народонаселения Российской Федерации объективно предопределяют ее существование и развитие в XXI веке как великой континентальной и морской державы", - говорится в тексте документа.

Там отмечается, что Россия, руководствуясь текстом новой доктрины, "будет твердо и решительно отстаивать свои национальные интересы в Мировом океане, а наличие достаточной морской мощи гарантирует их обеспечение и защиту".

"Реализация положений данной доктрины будет способствовать устойчивому социально-экономическому развитию Российской Федерации, обеспечению ее национальной безопасности и укреплению авторитета на международной арене", - резюмируется в тексте.