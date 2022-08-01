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Интерфакс-АВН

Путин сообщил о скорых поставках ракет "Циркон" на фрегат "Адмирал Горшков"

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Адмирал Горшков
Адмирал Горшков.
Источник изображения: Фото Минобороны РФ

Москва. 31 июля. ИНТЕРФАКС - Гиперзвуковые комплексы "Циркон" начнут поступать в ВС РФ в ближайшие месяцы, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Достаточно упомянуть новейшие, не имеющие аналогов в мире гиперзвуковые ракетные комплексы "Циркон", для которых нет никаких преград. Уважаемые товарищи, их поставка в Вооружённые силы России начнётся в ближайшие месяцы", - сказал Путин, выступая на военно-морском параде в Санкт-Петербурге. Первым, по его словам, новое оружие получит фрегат "Адмирал Горшков".

"Район несения службы корабля, оснащённого гиперзвуковыми крылатыми ракетами "Циркон", будет выбран, исходя из интересов обеспечения безопасности России", - сказал Путин.

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