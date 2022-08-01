Глава запорожской ВГА сообщил о десятках случаев продажи западного оружия военными ВСУ

Владимир Рогов заявил, что западные страны, поставляющие оружие Украине, пытаются вести его четкий учет и контроль с целью того, чтобы вооружение не попадало в руки российской стороне

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Десятки случаев продажи военнослужащими Вооруженных сил Украины противотанковых ракетных комплексов Javelin и другого вооружения, поставляемого западными странами Киеву, было отмечено за время проведения специальной военной операции. Об этом заявил журналистам член главного совета военно-гражданской администрации (ВГА) Запорожской области Владимир Рогов в кулуарах VIII встречи членов клуба Горчакова.

"Факт продажи зарубежного вооружения украинской стороной я могу подтвердить: самое показательное то, что это очень сильно злит американцев. На самом деле с предложениями продажи оружия представители ВСУ выходят постоянно: начиная с тех же Javelin, заканчивая тяжелой техникой, включая танки и прочее. [Зафиксированы] десятки случаев продажи Javelin, NLAW (британский противотанковый ракетный комплекс - прим. ТАСС) и даже тяжелой техники по стоимости в разы ниже рыночной цены. Например, NLAW был продан меньше чем за $15 тыс. Это очень дешево, он стоил порядка 60 тыс., сейчас еще дороже, это за 25% от старой цены продан", - сообщил Рогов.

При этом он отметил, что западные страны, поставляющие оружие Украине, пытаются вести его четкий учет и контроль с целью того, чтобы вооружение не попадало в руки российской стороне.

Ранее сообщалось, что линия боевого соприкосновения в Запорожской области составляет 130-140 км. На данный момент освобождено более 70% Запорожской области. Под контролем ВСУ остается областной центр - город Запорожье, где живет почти половина населения области, функцию областного центра выполняет город Мелитополь.

VIII встречи членов клуба проводит Фонд поддержки публичной дипломатии имени А. М. Горчакова.