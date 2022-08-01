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Известия.ru

Путин назвал сроки поставок комплексов «Циркон» на вооружение ВС РФ

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Источник изображения: Фото: ТАСС/пресс-служба Минобороны РФ

Ракетные комплексы «Циркон» начнут поступать на вооружение Военно-морского флота (ВМФ) России в ближайшие месяцы. Район их размещения будет выбран исходя из интересов безопасности, заявил в воскресенье, 31 июля, президент Владимир Путин.


«Первым «Циркон» будет поставлен на корабль «Адмирал Горшков», — сказал глава государства.

Он отметил, что возможности российских комплексов безграничны.

Ранее сообщалось, что «Циркон» надводного базирования примут на вооружение ВМФ до конца 2022 года. В частности, отмечалось, что они могут поступить уже в сентябре.

В марте в Минобороны РФ рассказали, что испытания ракеты с надводного носителя могут завершиться в июне-июле этого года. В ведомстве отмечали, что в случае успеха этот пуск может быть завершающим.

Первые испытания ракеты начались прошлой осенью с атомной подводной лодки «Северодвинск». 24 декабря Путин сообщил о залповом пуске. Испытания, по его словам, прошли «безупречно».

В конце прошлого года президент также заявил, что Россия и дальше будет уделять повышенное внимание развитию Вооруженных сил. Он отметил, что в РФ в 2021 году была продолжена работа по масштабной модернизации армии и флота. В результате доля современного вооружения в войсках превысила 71%, а в стратегических ядерных силах — 89%.


«Циркон» — первая в мире гиперзвуковая крылатая ракета, способная осуществлять продолжительный аэродинамический полет с маневрированием в плотных слоях атмосферы с использованием на всем протяжении маршрута тяги собственного двигателя. Она обладает дальностью более 1 тыс. км и способна развивать скорость, равную девяти числам Маха (скоростей звука).

Ракета разработана и производится в реутовском Научно-производственном объединении (НПО) машиностроения, которое входит в корпорацию «Тактическое ракетное вооружение».

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Страны
Россия
Продукция
Адмирал Горшков
Северодвинск АПЛ
Циркон-С 3М22
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