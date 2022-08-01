Путин: фрегат "Адмирал Горшков" первым выйдет на дежурство с гиперзвуковыми "Цирконами"

По словам президента, поставку гиперзвуковых комплексов "Циркон" в ВС РФ начнут в ближайшие месяцы

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 31 июля. /ТАСС/. Поставка Вооруженным силам РФ новейших гиперзвуковых комплексов "Циркон" начнется в ближайшие месяцы, первым на боевое дежурство с этими ракетами выйдет фрегат "Адмирал Горшков". Об этом заявил в воскресенье президент РФ Владимир Путин на Главном военно-морском параде в Санкт-Петербурге.

Он отметил, что вооружение ВМФ РФ постоянно совершенствуется. "Достаточно упомянуть новейшие, не имеющие аналогов в мире гиперзвуковые ракетные комплексы "Циркон", для которых нет никаких преград", - сказал Путин.

"Их поставка в Вооруженные силы России начнется в ближайшие месяцы. Первым с этим грозным оружием на борту заступит на боевое дежурство фрегат "Адмирал Горшков". Район несения службы корабля, оснащенного гиперзвуковыми крылатыми ракетами "Циркон", будет выбран исходя из интересов обеспечения безопасности России", - заявил президент РФ.

Ранее источник сообщал, что ракета "Циркон" для надводных кораблей ВМФ России может быть принята на вооружение в сентябре 2022 года.

Гиперзвуковой комплекс "Циркон" разработан и производится в реутовском НПО машиностроения (входит в корпорацию "Тактическое ракетное вооружение"). 20 февраля 2019 года президент РФ в послании к Федеральному собранию заявил, что ракета из состава комплекса "Циркон" способна развивать скорость, равную девяти числам Маха (скоростей звука), обладает дальностью более 1 тыс. км. 24 августа 2021 года на военно-техническом форуме "Армия-2021" был заключен контракт на поставку "Цирконов" военному ведомству.

В конце декабря 2021 года Путин сообщил о залповом пуске "Циркона". Испытания, по его словам, прошли "успешно, безупречно". Осенью 2021 года сообщалось о начале первых испытаний ракеты с подводного носителя - атомной подводной лодки "Северодвинск". Выполненный 28 мая этого года с фрегата "Адмирал Горшков" испытательный пуск "Циркона" проводился на максимальную дальность.