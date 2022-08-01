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Интерфакс-АВН

Техническое перевооружение предприятия "Полёт" для выпуска ракет "Ангара" завершат в 2024 году

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В монтажно-испытательном корпусе космодрома Плесецк, где собирается и испытывается тяжелый ракетоноситель "Ангара-А5"
В монтажно-испытательном корпусе космодрома Плесецк, где собирается и испытывается тяжелый ракетоноситель "Ангара-А5".
Источник изображения: © РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ

Москва. 31 июля. ИНТЕРФАКС - Реконструкцию и техническое перевооружение Производственного объединения (ПО) "Полёт" для обеспечения изготовления ракет-носителей "Ангара" планируется завершить к концу 2024 года, сообщил "Роскосмос" в воскресенье.

"Все проекты должны быть завершены до конца 2024 года. Помимо решения технологических задач это позволит сделать производственную площадку предприятия компактной и, соответственно, сократить производственные циклы и издержки и тем самым выпускать более конкурентоспособную продукцию", - сказал заместитель директора ПО "Полёт" - главный инженер Сергей Богочанов, слова которого приведены в сообщении.

Богочанов пояснил, что федеральной целевой программой предусмотрено несколько этапов реконструкции и технического перевооружения предприятия "Полёт".

"Их ключевая задача - замкнуть полный цикл изготовления, сборки и испытания ракет "Ангара"", - отметил Богочанов.

Он сообщил, что в настоящее время на предприятии реализуются проекты создания новых механического, механосборочного, заготовительного, гальванического и термического производств и цеха изготовления трубопроводов. Также планируется построить большой корпус, в котором разместятся дополнительные контрольно-испытательная станция для ракет "Ангара-А5" и рабочие места для сборочного производства.

ПО "Полёт" - омский филиал Государственного космического научно-производственного центра имени М.В. Хруничева, входит в госкорпорацию "Роскосмос".

Как сообщалось, основным заказчиком семейства ракет "Ангара" является Минобороны России. На космодроме Восточный ведётся строительство объектов второй очереди, предназначенных для запуска ракет этого семейства.

Ракеты разработаны Центром им. Хруничева, однако ведётся процесс перевода производства из Москвы на омский завод "Полёт", также входящий в Центр. С 2022 года в Омске планируется выпускать четыре ракеты "Ангара-А5", с 2024 - не менее восьми тяжёлых и двух лёгких ракет. Планируется, что после начала серийного производства стоимость ракеты существенно снизится.

"Ангара" - семейство новейших российских ракет-носителей модульного типа различной грузоподъёмности, создаваемых на основе универсальных ракетных модулей (УРМ) с кислородно-керосиновыми двигателями. Семейство включает в себя ракеты-носители от лёгкого до тяжёлого классов в диапазоне грузоподъемности от 3,5 т ("Ангара-1.2") до 38 т ("Ангара-А5В") на низкой околоземной орбите.

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Страны
Россия
Продукция
Ангара
Компании
ГКНПЦ Хруничева
Минoбороны РФ
Роскосмос
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