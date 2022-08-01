Возможно, скоро Вселенная больше не будет принадлежать всем нам

Согласно договору по космосу 1967 года, космическое пространство является мирной зоной, в нем запрещено использование или размещение оружия массового уничтожения, и космос считается как "достоянием всего человечества". В настоящее время участницами договора являются более 100 стран, включая США и Россию. Однако времена меняются.

Джессика Грин (Jessica Green)

Российское правительство заявило, что "после 2024 года" уйдет с Международной космической станции. Вместо того, чтобы выбрать многостороннее сотрудничество, оно планирует построить свою собственную станцию и отправить туда космонавтов для продолжения работ по исследованию и освоению космоса.

Заявление России звучит зловеще. Но этот шаг, являющийся элементом более общей тенденции отхода от принципов многосторонности в международном космическом праве, является лишь одним из прозвучавших недавно сигналов, свидетельствующих об ослаблении международного космического сотрудничества. Другим было Соглашение Артемиды, правовая база, предназначенная для потенциального регулирования будущей коммерческой деятельности в космическом пространстве, которая была создана при администрации Трампа и поддержана администрацией Байдена. Такие действия угрожают многосторонности отношений за пределами Земли и предвещают будущее, в котором космос, возможно, больше не будет в равной степени принадлежать всем людям.

Космическое пространство регулирует ряд договоров, заключенных под эгидой ООН, и подкрепляют эти международные правила строгие правовые нормы. Основополагающим соглашением является Договор по космосу 1967 года, в котором излагаются принципы, регулирующие космическое пространство, Луну и другие небесные тела. Этот договор, подписанный в разгар холодной войны, стал символом торжества науки над политикой: государства могли сотрудничать в космосе, даже когда на Земле вырисовывалась перспектива взаимного уничтожения.

Согласно договору, космическое пространство является мирной зоной, в нем запрещено использование или размещение оружия массового уничтожения, и космос считается как "достоянием всего человечества". В настоящее время участницами договора являются более 100 стран, включая США и Россию. Государства не могут предъявлять претензии на суверенитет или соответствующую территорию. Договор также призывает к научному сотрудничеству между государствами, в нем выражена уверенность в том, что такое сотрудничество будет способствовать "дружественным отношениям" между странами и их народами. Одним словом, документ предполагает, что из любой деятельности, осуществляемой в космосе, пользу извлекают все страны.

Символическое значение договора очевидно: когда космонавты находятся в космосе, национальность и гражданство отступают на второй план. Но помимо этого, он установит стандарты, порядок и методы работы для предотвращения загрязнения окружающей среды Луны и других небесных тел. Договор способствует обмену данными, в том числе о многих объектах, таких как спутники и космические аппараты, запущенные в космос, что помогает избежать столкновений. И закрепленные в нем нормы, предусматривающие общее наследие человечества, мирное использование и научное сотрудничество, способствуют сохранению многосторонности отношений, несмотря на то, что государства от этих норм отступают.

Но надвигающаяся перспектива коммерциализации космоса начала испытывать международное космическое право на прочность. В 2020 году НАСА в одиночку подготовило Соглашения Артемиды, которые противоречат основополагающим принципам многосторонности предыдущих космических соглашений. Это правила, разработанные в первую очередь Соединенными Штатами, которые сейчас принимают другие страны. Это не результат совместного многостороннего нормотворчества, а скорее экспорт законов США за границу для принятия коалицией желающих.

Соглашения принимают юридическую форму серии двусторонних договоров с 21 иностранным государством, включая Австралию, Канаду, Японию, ОАЭ и Великобританию. Это не просто рудименты антиглобалистской риторики и политики администрации Трампа. Всего две недели назад, во время визита президента Байдена, Соглашения Артемиды подписала Саудовская Аравия.

Более того, соглашения открывают возможность добычи ресурсов на Луне или других небесных телах. Они создают "зоны безопасности", где государства могут добывать ресурсы, хотя в документе говорится, что эта деятельность должна осуществляться в соответствии с Договором по космосу. Эксперты-юристы отмечают, что эти положения соглашений могут нарушать принцип неприсвоения, который запрещает странам объявлять части космического пространства своей суверенной территорией. Другие заявляют, что важно идти в ногу с меняющимся технологическим ландшафтом. Они утверждают, что к тому времени, когда добыча полезных ископаемых на Луне станет возможной, уже должны существовать правила, регулирующие такую деятельность. Невыполнение этого требования может привести к кризису, подобному кризису, связанному с добычей полезных ископаемых на морском дне, который вот-вот начнется, хотя правила ООН еще не доработаны.

Хотя нормы сотрудничества четко закреплены в международных законах, они тверды ровно настолько, насколько твердой является государственная политика и деятельность, которые обеспечивают их выполнение. Когда страны, особенно могущественные, вводят правила, которые противоречат этим нормам, многосторонние институты могут разрушиться или, что еще хуже, утратить свое значение. В результате такого разрушения могут появиться возможности для обновления правил, которые лучше отражают изменения в мировой политике и технологиях. Но это также может привести к созданию менее справедливого института, который благоприятствует могущественным странам и предоставляет им несправедливую возможность пожинать экономические выгоды. По этой причине развивающиеся страны уже давно являются убежденными сторонниками "достояния всего человечества" как способа противопоставить его могуществу более богатых стран и обеспечить себе право на получение финансовой выгоды от добычи глобальных ресурсов.

В конечном итоге, уход России с МКС — это лишь одна из целого ряда нерешенных проблем в управлении космосом. Россия и США — могущественные космические державы — предпринимают шаги, ставящие под сомнение существующие правила и нормы. Россия в одиночку не может свести на нет коллективные усилия по сохранению космоса как мирной зоны для проведения научных исследований и освоения. Но нынешняя система оказалась в сложном положении и, вероятно, ей на смену придут американские правила, которые создают возможности для будущей коммерциализации космоса. Это будущее представляет собой реальную угрозу многосторонним отношениям и правам человечества на "последний рубеж" (Вселенную).

Д-р Грин — профессор политологии в Университете Торонто.