Депутат Госдумы отметил роль Черноморского флота в защите Крыма

СИМФЕРОПОЛЬ, 31 июл — РИА Новости. Черноморский флот создал мощный рубеж обороны на подступах к Крыму, приближая в рамках спецоперации победу над киевским режимом, заявил РИА Новости депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик.

"Черноморский флот сегодня работает, как говорится, в три смены. Наши моряки создали мощный рубеж обороны на подступах к Крыму как с суши, так и с моря, приближая победу над киевским нацистским режимом", — отметил Белик.

По его словам, сегодня корабли Черноморского флота с севастопольской бухты встречают день ВМФ на боевом задании, но город душой с ними.

"Весь город поддерживает проведение спецоперации и болеет за наших моряков, которые выполняют трудное, опасное, но необходимое для Родины задание", — сказал Белик.

Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергались издевательствам и геноциду со стороны киевского режима. По словам президента, конечная цель заключается в освобождении Донбасса и создании условий, гарантирующих безопасность самой России.