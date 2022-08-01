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РИА Новости

Депутат Госдумы отметил роль Черноморского флота в защите Крыма

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Ракетный крейсер "Москва" Черноморского флота у побережья Крыма
Ракетный крейсер "Москва" Черноморского флота у побережья Крыма.
Источник изображения: © РИА Новости / Пресс-служба Черноморского флота ВМФ РФ

СИМФЕРОПОЛЬ, 31 июл РИА Новости. Черноморский флот создал мощный рубеж обороны на подступах к Крыму, приближая в рамках спецоперации победу над киевским режимом, заявил РИА Новости депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик.

"Черноморский флот сегодня работает, как говорится, в три смены. Наши моряки создали мощный рубеж обороны на подступах к Крыму как с суши, так и с моря, приближая победу над киевским нацистским режимом", — отметил Белик.

По его словам, сегодня корабли Черноморского флота с севастопольской бухты встречают день ВМФ на боевом задании, но город душой с ними.

"Весь город поддерживает проведение спецоперации и болеет за наших моряков, которые выполняют трудное, опасное, но необходимое для Родины задание", — сказал Белик.

Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергались издевательствам и геноциду со стороны киевского режима. По словам президента, конечная цель заключается в освобождении Донбасса и создании условий, гарантирующих безопасность самой России.

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Страны
Россия
Украина
Персоны
Путин Владимир
Проекты
ЧФ
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