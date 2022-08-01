Ступень китайской ракеты «Чанчжэн-5В» сгорела в атмосфере

Ступень ракеты, которая отправила экспериментальный модуль «Вэньтянь» к орбитальной станции КНР «Тяньгун», сгорела в атмосфере Земли, отдельные обломки упали в море Сулу (Тихий океан) в районе Филиппин, сообщили РИА Новости со ссылкой на управление программы пилотируемых космических полетов КНР.

Согласно указанным координатам, место падения располагается в море Сулу недалеко от филиппинского острова Палаван.

«31 июля 2022 года около 0:55 (19:55 по московскому времени) ступень ракеты-носителя "Чанчжэн-5В" повторно вошла в атмосферу, большая часть обломков сгорела в атмосфере, несколько обломков упали в море, координаты места падения: 119 градусов восточной долготы и 9,1 градуса северной широты», — говорится в сообщении управления в WeChat.

Ранее глава НАСА Билл Нельсон раскритиковал власти Китая за то, что они не предоставили «конкретную информацию о траектории» полета тяжелой ракеты-носителя Long March 5 («Чанчжэн-5В»).

«Все космические державы должны вносить свой вклад в обмен подобной информацией заранее, чтобы можно было спрогнозировать потенциальный риск столкновения с космическим мусором, особенно когда это касается тяжелых ракет-носителей, которые несут значительные риски гибели людей и потери имущества», — заявил Нельсон.

Глава НАСА отметил, что передача таких данных необходима для обеспечения безопасности людей на Земле и осознанного использования космического пространства.

25 июля Китай успешно запустил лабораторный модуль «Вэньтянь» к национальной орбитальной станции. Примерно через 495 секунд модуль отделился от ракеты-носителя и вышел на заданную орбиту.