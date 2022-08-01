На МКС прошел импровизированный парад ко Дню ВМФ России

Специальный корреспондент ТАСС, космонавт Роскосмоса Олег Артемьев поздравил моряков с профессиональным праздником с борта Международной космической станции

МКС, 31 июля. /ТАСС/. Специальный корреспондент ТАСС, космонавт Роскосмоса Олег Артемьев поздравил с борта Международной космической станции (МКС) моряков с Днем Военно-морского флота.

В честь праздника он надел бескозырку и развернул Андреевский флаг. Также космонавты провели на борту МКС импровизированный парад ко Дню ВМФ, участником которого стала фигурка, стилизованная под подлодку проекта 667БДРМ "Дельфин".

День ВМФ отмечается в России в последнее воскресенье июля. В пятницу президент России Владимир Путин подписал указ о проведении Главного военно-морского парада в 2022 году 31 июля в Санкт-Петербурге. Традиция появилась в 2017 году, первый такой смотр в Петербурге прошел в акватории Невы 30 июля 2017 года.

В этом году в параде примут участие более 40 кораблей, катеров и подводных лодок, а также 42 воздушных судна и более 3,5 тыс. военнослужащих. Парад завершится прохождением торжественным маршем парадных расчетов военнослужащих, воспитанников довузовских учреждений Военно-морского флота и юнг "Юнармии". Парады кораблей также пройдут во Владивостоке, Балтийске, Североморске, Каспийске, Новороссийске и Тартусе (Сирия).

17 ноября 2021 года ТАСС и Роскосмос подписали меморандум о сотрудничестве, в соответствии с которым на МКС был впервые открыт корпункт агентства. Сейчас его возглавляет Олег Артемьев. Первым спецкором на МКС был космонавт Роскосмоса Александр Мисуркин.