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ТАСС

На МКС прошел импровизированный парад ко Дню ВМФ России

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Спецкор ТАСС, космонавт Роскосмоса Олег Артемьев
Спецкор ТАСС, космонавт Роскосмоса Олег Артемьев.
Источник изображения: Олег Артемьев/ТАСС, МКС

Специальный корреспондент ТАСС, космонавт Роскосмоса Олег Артемьев поздравил моряков с профессиональным праздником с борта Международной космической станции

МКС, 31 июля. /ТАСС/. Специальный корреспондент ТАСС, космонавт Роскосмоса Олег Артемьев поздравил с борта Международной космической станции (МКС) моряков с Днем Военно-морского флота.

В честь праздника он надел бескозырку и развернул Андреевский флаг. Также космонавты провели на борту МКС импровизированный парад ко Дню ВМФ, участником которого стала фигурка, стилизованная под подлодку проекта 667БДРМ "Дельфин".

День ВМФ отмечается в России в последнее воскресенье июля. В пятницу президент России Владимир Путин подписал указ о проведении Главного военно-морского парада в 2022 году 31 июля в Санкт-Петербурге. Традиция появилась в 2017 году, первый такой смотр в Петербурге прошел в акватории Невы 30 июля 2017 года.

В этом году в параде примут участие более 40 кораблей, катеров и подводных лодок, а также 42 воздушных судна и более 3,5 тыс. военнослужащих. Парад завершится прохождением торжественным маршем парадных расчетов военнослужащих, воспитанников довузовских учреждений Военно-морского флота и юнг "Юнармии". Парады кораблей также пройдут во Владивостоке, Балтийске, Североморске, Каспийске, Новороссийске и Тартусе (Сирия).

17 ноября 2021 года ТАСС и Роскосмос подписали меморандум о сотрудничестве, в соответствии с которым на МКС был впервые открыт корпункт агентства. Сейчас его возглавляет Олег Артемьев. Первым спецкором на МКС был космонавт Роскосмоса Александр Мисуркин. 

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Россия
Сирия
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Роскосмос
Персоны
Путин Владимир
Проекты
667
667БДРМ Дельфин
МКС
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