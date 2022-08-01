Эксперты: США могут уговорить Украину пойти на дипломатическое урегулирование конфликта

Режим прекращения огня и разведение сил должны стать приоритетом для Вашингтона, его союзников и партнеров, заявили экс-сотрудники Совета национальной безопасности США Стивен Саймон и Джонатан Стивенсон

ВАШИНГТОН, 31 июля. /ТАСС/. Соединенные Штаты, их союзники и партнеры могут уговорить украинские власти пойти на дипломатическое урегулирование конфликта, в ином случае они просто перекроют каналы поставок вооружений. Такое мнение высказали в опубликованной в субботу в журнале The National Interest совместной статье экс-сотрудники Совета национальной безопасности (СНБ) США Стивен Саймон и Джонатан Стивенсон.

По их мнению, "передача [Киеву] вооружений должна стать ключевым фактором для создания условий" мирного урегулирования. "США и НАТО должны дать понять Украине, что если появится дипломатическая возможность, они ожидают, что Киев ею воспользуется, и могут перекрыть каналы [поставок вооружений], если он этого не сделает", - подчеркивают Саймон и Стивенсон. Если же Россия не согласится на переговоры, утверждают они, то Вашингтон вместе с союзниками может увеличить объемы поставок вооружений Киеву.

"Соединенные Штаты вместе со своими европейскими партнерами также должны сделать все возможное для обеспечения более широких дипломатических возможностей", - отмечается в статье. В ней говорится, что "режим прекращения огня и разведение сил должны стать приоритетом для США, их союзников" и партнеров. "У Соединенных Штатов есть инструменты и опыт для этого", - отмечают эксперты. Запад, по их мнению, может предложить "ограничить украинские и российские силы в пределах демилитаризованных зон", которые согласуют обе стороны.

Бывшие сотрудники СНБ считают, что "на данном этапе существует приблизительный консенсус в отношении того", что конфликт на Украине, "скорее всего, закончится переговорами" и соглашением, аналогичным минским договоренностям.

Российско-украинские переговоры ведутся с 28 февраля. Несколько встреч состоялось в Белоруссии, затем стороны продолжили общение по видеосвязи. В конце марта в Стамбуле прошел очный раунд переговоров. В апреле президент РФ Владимир Путин заявил журналистам, что Киев, отойдя от достигнутых на переговорах в Турции договоренностей, завел этот процесс в тупик. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков после этого сообщал, что Россия передала Украине проект документа о соглашениях с четкими формулировками и ожидает ответа. При этом Москва подчеркивала, что замораживание переговоров является полностью инициативой Киева.