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РИА Новости

Российский флот успешно решает задачи по защите страны, заявил Шойгу

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Корабли Черноморского флота
Корабли Черноморского флота.
Источник изображения: © РИА Новости / Василий Батанов

МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Российские моряки успешно обеспечивают безопасность страны, заявил глава Минобороны Сергей Шойгу в поздравлении с Днем Военно-морского флота на сайте министерства.

"Сегодня личный состав Военно-морского флота наглядно демонстрирует всему миру отличную морскую выучку и слаженность действий, успешно решает поставленные задачи по обеспечению безопасности государства", — отметил Шойгу.

Министр поблагодарил ветеранов, которые участвуют в патриотическом воспитании молодежи и сохраняют традиции легендарных предшественников, а также поздравил военнослужащих, тружеников судостроительных, судоремонтных предприятий, воинских частей, научных организаций и предприятий оборонно-промышленного комплекса.

Генерал армии пожелал всем "крепкого здоровья, счастья, бодрости духа и оптимизма, новых успехов и достижений в службе на благо Родины".

День ВМФ отмечается в России в последнее воскресенье июля. В 2022 году он приходится на 31 июля.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Персоны
Шойгу Сергей
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