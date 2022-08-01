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США грозят России из Польши: побьём вас старенькими F-22

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Истребитель ВВС США F-22 Raptor на авиабазе Шяуляй в Литве
Истребитель ВВС США F-22 Raptor на авиабазе Шяуляй в Литве.
Источник изображения: © AP Photo / Mindaugas Kulbis

Истребители-невидимки F-22 переброшены в Польшу с Аляски, чтобы противостоять России

Развертывание хоть и немногочисленных, и устаревших, но истребителей пятого поколения в Польше, которая оформила соглашение с Южной Кореей о приобретении сотен современных танков и самоходных гаубиц, представляет собой важную демонстрацию силы против России, пишет MWM.

Похоже, Польше уготована важная роль в продолжающемся конфликте НАТО с Россией: США перебросили истребители пятого поколения F-22 Raptor на 32-ю тактическую авиабазу в городе Ласк в центре страны, где они сформируют 90-ю экспедиционную истребительную эскадрилью в поддержку операций альянса по воздушному прикрытию. Правительство в Варшаве уже давно заняло особенно жесткую позицию против Москвы даже среди других членов НАТО, а польские граждане и военные подрядчики отметились поддержкой Киева в продолжающемся российско-украинском конфликте: Польша уже передала Украине военной техники на несколько миллиардов долларов. Польша граничит не только с Украиной, но и с Белоруссией и российским анклавом в Калининграде, поэтому примечательно, что базирующиеся теперь там F-22 переброшены с позиций на Аляске близ дальневосточных рубежей России. Калининград — самая западная оконечность России, откуда до Нью-Йорка ближе, чем до Дальнего Востока. Переброска подчеркивает, что Россия и НАТО по сути окружают весь мир: их территории встречаются в Восточной Европе с одной стороны и в Беринговом проливе с другой.

F-22 — один из двух западных истребителей пятого поколения на действительной службе и единственный полностью готовый к эксплуатации (в отличие от своего более легкого аналога F-35). Развертывание истребителя в Польше связано с тем, что его российский соперник Су-57 уже отметился на украинском театре военных действий подавлением средств ПВО противника и точечными ударами за пределами видимости, — F-22 таких возможностей лишен. Однако Су-57 считается неготовым к интенсивному бою и используется в крайне ограниченном количестве, поскольку находится в самом начале производственного цикла. F-22, напротив, будет постепенно выводиться из эксплуатации в 2023 году из-за широкого спектра проблем с эксплуатационными характеристиками.

Хотя F-22 и Су-57 — оба ведущие истребители НАТО и России, едва ли им достанется важная роль в случае эскалации боевых действий между Москвой и западным альянсом. Небольшое количество F-22, малая дальность, устаревшая авионика, крайне низкая доступность и неспособность эффективно взаимодействовать с современными боевыми средствами, равно как и отсутствие у него возможностей боя за пределами видимости, серьезно ограничивают его потенциал. Парк же Су-57 слишком мал и находится на ранней стадии разработки, поэтому оказать серьезного влияния также не может. Тем не менее развертывание F-22 в Польше, которая в тот же день оформила соглашение с Южной Кореей о приобретении свыше 1 600 современных танков и самоходных гаубиц, представляет собой важную демонстрацию силы против России: благодаря непревзойденной малозаметности и передовым летным характеристикам F-22 — по-прежнему уникальная угроза, несмотря на постоянные проблемы.

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