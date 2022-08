В США заявили, что никогда не желали зла России. Американцы удивлены

Кондолиза Райс присоединяется к "cтарой гвардии", отрицая попытки задушить Россию

Америка никогда не хотела России зла, утверждает бывший госсекретарь США Кондолиза Райс. Автор и читатели American Thinker с сарказмом опровергают это. США намеренно осуществляли расширение НАТО ради своей гегемонии.

Выступая 22 июля на Форуме безопасности в Аспене, бывший госсекретарь Кондолиза Райс защищала усилия администраций Клинтона, Джорджа Буша-младшего и Обамы по "интегрированию России в международную систему". Все три администрации, по словам Райс, "сделали все возможное", чтобы не унижать Россию после ее поражения в холодной войне. "Утверждения о том, что мы каким-то образом... пытались после холодной войны навязать некое „урегулирование“ в мире по типу Версальского, просто не соответствует действительности", — заявила она.

Высказывания Райс поддержал Стивен Хэдли, занимавший пост советника по национальной безопасности во время второго президентского срока Буша-младшего. Как сообщает Fox News, Хэдли заявил, что это Владимир Путин "сделал невозможным для Соединенных Штатов интегрировать Россию в международные институты".

Эти замечания перекликаются с тем, что бывший президент Билл Клинтон сказал в апреле в Университете Брауна. "Это неправда, — сказала Клинтон, — что мы делали что-то, чтобы изолировать, унизить или игнорировать Путина".

Эти комментарии прозвучали в то время, когда известный американский теоретик внешней политики Майкл Мандельбаум в своей недавно вышедшей книге "Четыре века американской внешней политики" (The Four Ages of American Foreign Policy) убедительно доказывает, что Клинтон, Буш-младший и Обама опрометчиво расширили НАТО на восток после того, как западные лидеры пообещали России, что этого не произойдет. Мандельбаум обвиняет Клинтона в том, что он начал расширение НАТО по внутриполитическим причинам. "Настоящий мотив Клинтона в расширении НАТО, — пишет Мандельбаум, — похоже, связан с внутренней политикой". Клинтон надеялся, что первый раунд расширения Североатлантического альянса "принесет ему на президентских выборах 1996 года голоса американцев, исконно связанных с Польшей, Венгрией и Чехословакией".

Администрации Джорджа Буша-младшего и Обамы добавили в НАТО еще девять стран, в том числе три государства Балтии, Словению, Словакию, Болгарию, Румынию, Албанию и Хорватию. А Буш даже предлагал принять в альянс еще Грузию и Украину. С точки зрения России, НАТО, недавно победившая ее в холодной войне, приближалась все ближе и ближе к ее европейским границам. Но внешнеполитические чиновники администраций Клинтона, Буша-младшего и Обамы либо игнорировали точку зрения России, либо им не хватало государственного ума, чтобы посмотреть на события глазами Москвы.

Россия "яростно выступала против" этой экспансии, но, как отмечает Мандельбаум, ей "не хватило сил, чтобы оказать эффективное сопротивление". "Соединенные Штаты расширили НАТО, — пишет Мандельбаум, — потому что смогли это сделать". Они осуществили это "в приступе излишней самоуверенности и высокомерия". По словам Мандельбаума, расширение НАТО "убедило россиян в том, что американским обещаниям нельзя верить и что американское правительство при первой возможности попытается воспользоваться слабостью Москвы".

Мандельбаум одобрительно цитирует известного американского дипломата Джорджа Кеннана, который назвал расширение НАТО "самой роковой ошибкой американской внешней политики за всю эпоху после окончания холодной войны". Это не только отторгло Россию от Запада, но и подтолкнуло ее в объятия Китая как раз в тот момент, когда тот стал новым равным глобальным соперником Америки. "Поскольку сразу после окончания холодной войны Путин уводил российскую внешнюю политику от какого-либо сближения с Соединенными Штатами, — объясняет Мандельбаум, — он еще больше сблизил свою страну с Китаем, и в основу этой его новой ориентации легла общая с Пекином неприязнь к американской супердержаве".

Мандельбаум считает, что если бы НАТО не расширялась, Россия могла бы продолжить прозападную, проамериканскую политику Бориса Ельцина, и "Москва, вероятно, поддерживала бы или, по крайней мере, не выступала бы активно против американской политики в отношении Китая и Ирана". Другими словами, Соединенные Штаты могли бы возродить стратегию "треугольной дипломатии" Никсона-Киссинджера, которая помогла США победить в холодной войне.

Вместо этого Соединенные Штаты теперь столкнулись с фактическим стратегическим союзом между Китаем и Россией — реформированным в некотором смысле китайско-советским союзом 1950-х годов, который угрожал мобилизовать ресурсы евразийского континента против США и их союзников. Именно этот враждебный союз дал коммунистическим лидерам Северной Кореи зеленый свет на начало Корейской войны. Именно этот враждебный альянс помогал силам Северного Вьетнама во время вьетнамской войны. И именно распад этого враждебного союза, блестяще использованный администрацией Никсона, помог США подорвать советскую империю.

Мандельбаум также справедливо критикует администрацию Буша-младшего за то, что она превратила глобальную войну с терроризмом в тщетный крестовый поход по продвижению демократии на Ближнем Востоке и за его пределами. Буш потратил много американской крови и денег на эти вильсоновские поиски (Имеются ввиду безуспешные попытки 23-го президента США Вудро Вильсона установит "всеобщий мир" после Первой мировой войны. — Прим. ИноСМИ.), и теперь мы видим результаты этой политики в Ираке и Афганистане. Тем временем Обама попытался пойти на примирение с Ираном, ошибочно подписав ядерное соглашение с исламским режимом и опасно неверно истолковав так называемую "арабскую весну", что привело к возникновению менее стабильного Ближнего Востока и помогло возродить влияние России в регионе. Политика Обамы в отношении Ирана, пишет Мандельбаум, "обозначала нежелание Соединенных Штатов прилагать усилия для... сохранения миропорядка, сложившегося после окончания холодной войны".

Повествование Мандельбаума заканчивается на 2015 годе. Первоначально администрация Трампа пыталась перезагрузить отношения с Россией, но все это рухнуло из-за ложных обвинений Трампа в сговоре с Россией и его преследований в рамках импичмента — еще один пример того, как внутренняя политика подрывает цели национальной безопасности. И Трамп принял в НАТО еще две страны: Черногорию и Северную Македонию.

Администрация Байдена не предприняла никаких усилий для перезагрузки отношений с Россией. А после начала российской военной спецоперации на Украине он начал позиционировать Соединенные Штаты как фактически союзника Киева в этом военном конфликте и пригласил Финляндию и Швецию вступить в НАТО. Эти действия только укрепили китайско-российское стратегическое партнерство, которое по словам председателя КНР Си Цзиньпина, является "безграничным".

В книге Мандельбаума эволюция американской внешней политики описывается с точки зрения "экспансии и подъема". Он делит эту политику на четыре "эпохи": Америка как "слабая держава" (1765–1865), "великая держава" (1865–1945), "сверхдержава" (1945–1990) и "супердержава" (1990–2015). Он пишет, что сейчас мы переживаем пятую эру американской внешней политики, и из-за действий администраций Клинтона, Буша-младшего и Обамы это может быть "эра упадка Америки".

Америка политически, социально и культурно разделена как никогда не была разделена со времен Гражданской войны. Американцы живут в двух "реальностях" в зависимости от того, какие новостные каналы они смотрят, какие журналы читают и какие подкасты слушают. Это внутреннее разделение происходит в то время, когда Америка сталкивается, пожалуй, с самой большой внешней проблемой: тоталитарным режимом в Китае, который стремится заменить Соединенные Штаты в качестве ведущей мировой державы.

Протесты Билла Клинтона, Кондолизы Райс и Стивена Хэдли не изменят того неоспоримого факта, что именно те три американские администрации, которые находились у власти сразу после окончания холодной войны, посеяли семена сегодняшнего упадка Америки. И нет никаких признаков того, что нынешняя администрация способна этот упадок остановить.

Автор: Фрэнсис Семпа (Francis Sempa)

Комментарии читателей American Thinker

Jonathon Moseley

"Все три администрации, — сказала Райс, — сделали все возможное, чтобы не унижать Россию после ее поражения в холодной войне".

Кондолиза Райс, как и вся внешнеполитическая мафия в столицах США и Европы, ошибается на 10 000%.

Я был там в 1990-х, в Восточной Европе и России, время от времени обучая их бизнесу и занимаясь миссионерской деятельностью.

Я наблюдал, как эти бандиты из Госдепартамента США и других консервативных организаций, призывающие "Никогда не дайте холодной войне умереть", постоянно пинали Россию и русских в лицо.

Русские верили, что США пообещали им, что, если они свергнут коммунистических диктаторов, мы будем с ними, чтобы помочь им восстановиться. Они не хотели ничего, кроме как быть похожими на американцев. Они хотели американские джинсы и все американское.

А США ответили им тем, пинали их в лицо.

Клинтон массово и открыто вмешался в выборы в России и поддержал на них пьяного дурака — по сути, российского Джо Байдена — Бориса Ельцина.

Когда русские поняли, что американцы здесь не для того, чтобы помогать, а чтобы пинать их, когда они падают, они начали разочаровываться в Америке.

После падения Берлинской стены, если бы вы посетили какое-либо место в России и местные люди узнали бы, что вы американец, они бы объявили праздник, пронесли бы вас на плечах по улицам и танцевали всю ночь напролет только оттого, что среди них был американец.

И вот в течение всего лишь десяти лет мы превратили их несбывшиеся надежды в гнев и горечь, и что еще хуже, в отчаяние. Теперь они знают, что мы и пальцем не пошевелим, чтобы помочь им.

Теперь они сами по себе.

Bob Ryan

На самом деле доктор Райс — самый блестящий аналитик по России в стране. Она посвятила свою жизнь изучению русских. Именно неумелое обращение Картера с Советами привело ее на сторону республиканцев. А решительная политика Рейгана в отношении Советского Союза удержала ее в республиканской партии.

Она понимает русский ум и потратила годы на изучение Путина. Когда она говорит, мир обращает внимание на ее слова. Вот насколько она профессиональна в общении с Россией.

Jonathon Moseley

Кондолиза Райс и остальная внешнеполитическая мафия и создали Владимира Путина.

Я был тогда в России и наблюдал, как это происходило.

Конечно, Путин жестокий автократ. Как, впрочем, и украинский Зеленский.

Так почему же тогда Госдеп США и Европа поставили Путина у власти?

Это они сами задушили демократическое движение в России в его колыбели и допустили приход Путина к власти.

Diana Connan Forgy

Кто, на ваш взгляд, мог дать России шанс стать достойной демократией? Мы.

Я думаю, что одна из величайших трагедий конца 1990-х — начала 2000-х годов заключается в том, что хотя США и Россия могли бы быть дружественными союзниками с общими демократическими целями, но что-то этому помешало. Вы вроде бы понимаете это, но разве могло быть иначе? И кому у нас было выгодно создать ситуацию, которая существует сейчас в американо-российских отношениях?

HoiPolloiBoy

Если бы Путин, а также многие его приспешники и российские лидеры в целом не были бы так зациклены на власти, не было бы и необходимости в расширении НАТО.

Во-вторых, если Путин хочет сделать коварный и подлый Китай своим лучшим другом, пожелаем ему в этом удачи. Подождем, пока Коммунистическая партия Китая не решит, что она имеет право на огромные минеральные ресурсы во всей пустынной восточной части России.