Достаточно ли у американцев управляемых ракет GMLRS для систем HIMARS ?

В американским сетевом издании "The Drive" опубликован материал Howard Altman "Are There Enough Guided Rockets For HIMARS To Keep Up With Ukraine War Demand? Ukraine is burning through guided artillery rockets to great effect, but even with tens of thousands stockpiled, the U.S. could find its supply under pressure" ("Достаточно ли управляемых ракет для HIMARS, чтобы удовлетворить потребностям войны на Украине? Украина с большим успехом использует управляемые снаряды реактивной артиллерии, но даже при наличии десятков тысяч таковых в наличном запасе вооруженных сил США, последние могут начать испытывать их нехватку") о проблеме запасов в вооруженных силах США высокоточных управляемых ракетных снарядов GMLRS для ракетных систем HIMARS и MLRS.

Боевая машина ракетной системы М142 HIMARS армии США ведет огонь высокоточным управляемым ракетным снарядом GMLRS (c) армия США

В своем недавнем телевизионном выступлении министр обороны Украины Алексей Резников, описывая недавний удар по Антоновскому мосту [у Херсона], сравнил использование украинскими войсками реактивных систем залпового огня (РСЗО) M142 HIMARS (High Mobility Artillery Rocket System) с работой "хирурга, действующего скальпелем".

А 26 июля министр обороны США Ллойд Остин позвонил Резникову, чтобы обсудить, среди прочего, поставку еще четырех ракетных систем HIMARS, которые США недавно пообещали Украине. Таким образом, общее количество этих РСЗО, заявленных к поставке на Украину, к настоящему времени составляет 16 единиц (каждая стоит чуть менее 7 млн долл.). При этом количество высокоточных управляемых реактивных снарядов GMLRS, поставляемых для этих систем, Пентагоном не разглашается.

Постоянным рефреном с Украины звучит призыв к поставке еще большего количества HIMARS - аж под сотню, что составляет около пятой части всего наличного их запаса как в сухопутных войсках армии, так и в морской пехоте США, на вооружении которых данная система состоит. Однако в долгосрочной перспективе Киеву следует в большей степени озаботиться поставками боеприпасов к указанным РСЗО, а не о собственно боевыми машинами, считают некоторые эксперты.

"Покуда у вас в наличии только 12 или 20 систем HIMARS, темпы расхода [боеприпасов] не составляют проблемы в ближайшей перспективе", - считает отставной полковник морской пехоты Марк Кэнсиэн, который прежде курировал вопросы закупочных программ министерства обороны США в административно-бюджетном управлении администрации президента США, а ныне является старшим советником Центра стратегических и международных исследований (CSIS). - "С получением большего количества указанных систем вы начинаете напряженно ожидать окончания ближайших трех-четырех месяцев, и к концу четвертого месяца, я полагаю, ваш боезапас может иссякнуть".

В ходе дискуссии, развернувшейся в соответствующей ветке в Твиттере 25 июля отставной генерал-лейтенант сухопутных войск Марк Хёртлинг, на действительной военной службе занимавший совмещенную должность командующего сухопутными войсками США в Европе и командующего 7-й американской армией, также выразил тревогу по поводу темпа, с которым украинские войска расходуют свой наличный запас реактивных снарядов к системам HIMARS.

"Наше министерство обороны (и военные ведомства всех стран, поставляющих украинцам РСЗО) резонно рассуждает: насколько мы рискуем, предоставляя Украине всевозрастающее количество нашего высокоточного оружия? И... А что, если в ближайшем будущем мы столкнемся с этим же или иным противником в вооруженном конфликте?"

Несмотря на то, что точное количество выпущенных украинцами из имеющихся у них систем HIMARS реактивных снарядов доподлинно неизвестно, Хёртлинг подсчитал, что, если исходить из производства полного залпа шестизарядным пакетом два раза в сутки 16 системами HIMARS, расход боеприпасов за месяц составит 5,8 тысяч реактивных снарядов.

Недостаточно - это сколько?

Система HIMARS может вести огонь 227-мм реактивными снарядами различных типов, в том числе управляемыми реактивными системами GMLRS производства корпорации Lockheed Martin, а также оперативно-тактическими баллистическими ракетами ATACMS. До настоящего времени США предоставили Украине в неустановленном количестве только реактивные снаряды M31 GMLRS с моноблочной осколочно-фугасной боевой частью массой 90 кг и комбинированной инерциально-спутниковой системой наведения; эти снаряды могут поражать цели на удалении до 70 км [фактически до 85 км, что подтверждается 'эпизодами их применения на Украине. - bmpd]. Администрация Байдена не расположена предоставить украинцам ракеты повышенной дальности и могущества ATACMS из опасения, что это может разозлить русских. В частности, они позволили бы Украине наносить высокоточные удары по самым разным целям на территории России.

Реактивные снаряды семейства GMLRS, которые также могут применяться и поставляемыми на Украину через другие страны РСЗО M270, "обеспечивают всесуточное всепогодное и высокоточное их применение для поражения как площадных, так и точечных целей на малой, средней и большой дистанции", как указано в проекте бюджетной сметы сухопутных войск США.

Согласно бюджетной смете сухопутных войск США на 2023 финансовый год, цена единицы продукции для закупаемых реактивных снарядов семейства GMLRS составит 168 тыс. долл.

На Украину США поставляют боеприпасы из наличного запаса министерства обороны. До 2021 финансового года Пентагон закупил чуть более 50 тысяч реактивных снарядов семейства GMLRS всех вариантов исполнения, как указано в бюджетной смете сухопутных войск США на 2023 финансовый год.

Программа GMLRS в настоящее время включает производство реактивных снарядов в нескольких вариантах исполнения: с моноблочной осколочно-фугасной боевой частью массой 90 кг для поражения точечных целей при минимальном непреднамеренном поражении невоенных целей; и с так называемой "альтернативной" боевой частью (Alterantive Warhead - AW) на основе рассеиваемых ударных ядер, которая была разработана взамен кассетной для поражения площадных или слаборазведанных целей. Оба варианта исполнения в настоящее время находятся в серийном производстве и на данный момент являются единственно доступными для потенциальных покупателей.

Одновременно предпринимаются усилия по расширению линейки реактивных снарядов семейства GMLRS, и, согласно указанному выше проекту бюджетной сметы сухопутных войск США, по окончании основного этапа доводочных испытаний реактивного снаряда повышенной дальности (ER GMLRS) будет рассмотрена возможность включения уже в 2023 финансовом году этого варианта исполнения в действующий контракт на производство реактивных снарядов семейства GMLRS.

Корпорация Lockheed Martin объявила 4 марта 2021 года об успешном испытании реактивного снаряда ER GMLRS в ходе демонстрационных стрельб, проведенных на ракетном полигоне Уайт-Сэндс в штате Нью-Мексико. Выпущенный боевой машиной РСЗО HIMARS реактивный снаряд ER GMLRS пролетел 80 км. По результатам испытаний "заявленные цели были достигнуты". Установленная заказчиком максимальная дальность стрельбы для реактивного снаряда ER GMLRS составляет 150 км, что более чем в два раза превышает аналогичный параметр для стандартных вариантов исполнения. Это существенное наращивание боевых возможностей РСЗО HIMARS, поскольку одна боевая машина теперь сможет накрыть гораздо большую площадь и поразить те объекты противника, которые в настоящее время находятся вне досягаемости реактивных снарядов семейства GMLRS в существующих вариантах исполнения.

Это увеличение дальности стрельбы "позволит реактивным снарядам семейства GMLRS поражать цели, ранее доступные лишь более дорогими баллистическим ракетам ATACMS", согласно указанному проекту бюджетной сметы. Сухопутные войска США рассчитывают начать закупки реактивных снарядов ER GMLRS малыми партиями уже в следующем финансовом году по результатам окончания доводочных испытаний.

Согласно проекту бюджетной сметы на 2023 финансовый год, сухопутные войска США планируют закупить 1002 реактивных снаряда GMLRS с моноблочной осколочно-фугасной боевой частью (Unitary), 3552 снарядов - с так называемой "альтернативной" боевой частью (AW) и 120 снарядов - повышенной дальности (ER GMLRS), в обеспечение потребностей системы обеспечения войск боеприпасами (TMR).

Изучив бюджетную документацию, Кэнсиэн отметил, что в дополнение к реактивным снарядам семейства GMLRS, уже полученным сухопутными войсками США от промышленности, заказаны в 2021 и 2022 финансовых годах и находятся в текущем производстве еще 12 тысяч единиц. Бюджетная документация также свидетельствует, что сухопутные войска США в период до 2027 финансового года планируют закупить еще 20 тысяч реактивных снарядов. При этом темпы закупок будут снижаться.

Этот бюджетный план предусматривает закупку сухопутными войсками США дополнительных 4674 реактивных снарядов семейства GMLRS в 2023 финансовом году, плюс еще 834 единицы для морской пехоты. Однако в последующем прогнозные ежегодные объемы закупок в интересах сухопутных войск значительно сократятся: 3588 единиц - в 2024 финансовом году, 3958 единиц - в 2025 финансовом году, 3816 единиц - в 2026 финансовом году и 3996 единиц - в 2027 финансовом году.

Кроме того, по межправительственной программе зарубежных военных продаж (Foreign Military Sales - FMS) в интересах инозаказчиков в 2019 финансовом году было приобретено 900 реактивных снарядов семейства GMLRS, в 2020 финансовом году - 1014 единиц, в 2021 финансовом году - 2142 единицы.

Таким образом, фактически, при предложенных Хёртлингом темпах ежемесячный расход реактивных снарядов семейства GMLRS в Украине составит около 29% от всех запланированных закупок в США на следующие пять лет, безотносительно постановки на производство боеприпасов повышенной дальности (ER GMLRS), что еще только предстоит сделать.

С учетом подобной статистики, что предвещает использование РСЗО HIMARS Украиной - как для нее самой, так и для США - случись так, что эти системы вдруг понадобятся американцам в гипотетическом вооруженном конфликте с Китаем, Россией или каким-либо иным противником?

Состояние запасов

"Что толку в РСЗО HIMARS без реактивных снарядов семейства GMLRS?" - задается риторическим вопросом Кэнсиэн, добавляя, что запасы американского военного ведомства по части этих снарядов уже были истощены в ходе военных действий в Афганистане и Ираке. И хотя эти вооруженные конфликты завершились, борьба с джихадистами из так называемого "Исламского государства" все еще продолжается, и бюджетом предусмотрено выделение около 11,2 млн долл. США из целевых фондов Operation Inherent Resolve на закупку в предстоящем финансовом году 78 реактивных снарядов семейства GMLRS на цели этой борьбы.

"Из полученных от промышленности 50 тысяч реактивных снарядов [семейства GMLRS] военные, по-видимому, израсходовали около 20 тысяч", - заявил Кэнсиэн. - "Я получил это количество, приняв во внимание сумму произведенных промышленности платежей в рамках финансирования военных действий. Таким образом, наличный запас составляет около 30 тысяч единиц".

Хотя процессы производства и закупки реактивных снарядов семейства GMLRS для РСЗО и управляемых ракет для ПТРК Javelin или ПЗРК Stinger различны, Кэнсиэн считает, что если объемы поставки американцами украинцам реактивных снарядов совпадают с объемами поставок указанных противотанковых и зенитных управляемых ракет - около трети от их наличного запаса - в абсолютном выражении это будет около 10 тысяч ракет, "что звучит как много".

Но все же не столь много, как хотелось бы украинцам, с учетом испрашиваемого ими числа РСЗО HIMARS.

"Украинцы продолжают говорить о сотне РСЗО HIMARS, - продолжает Кэнсиэн. - Но проблема в том, что у вас закончатся реактивные снаряды".

Темпы расхода реактивных снарядов семейства GMLRS на Украине - это нечто "из области догадок", считает он, придерживаясь несколько иного подхода, нежели Хёртлинг.

"Если каждая (из 16) боевых машин РСЗО HIMARS выпускает ежедневно по три реактивных снаряда, то это 48 единиц за сутки или 1440 за месяц. При таком темпе расходования 10 тысяч реактивных снарядов хватит до 2023 года. С другой стороны, если украинцы получат 100 боевых машин РСЗО HIMARS, которые они испрашивают, и каждая установка будет выпускать ежедневно те же три реактивных снаряда, то в сутки это составит 300 единиц или 9 тысяч за месяц".

И это только в том случае, если каждая боевая машина РСЗО HIMARS с пакетом из шести направляющих не дает полного залпа всякий раз, когда она задействуется для выполнения задач по огневому поражению противника.

"В случае РСЗО HIMARS ограничивающим фактором выступает наличный запас реактивных снарядов, а не количество боевых машин", - напоминает Кэнсиэн.

Где пролегает красная черта в отношении общего количества реактивных снарядов семейства GMLRS, изымаемых из американских арсеналов, пока неизвестно. Однако Пентагон как бы указывает и на другие источники поставок указанных реактивных снарядов на Украину.

Вооруженные силы целого ряда стран располагают РСЗО HIMARS [и MLRS], и в ходе пресс-конференции 1 июля высокопоставленный представитель министерства обороны США намекнул, что США обращаются к этим странам с просьбой помочь в поставках на Украину реактивных снарядов семейства GMLRS.

Помимо внимания, уделяемого 155-мм артиллерийским выстрелам к поставляемым США и другими странами гаубицам, "нашим приоритетом также являются ... реактивные снаряды семейства GMLRS", - заявил на условиях анонимности представитель американского военного ведомства. - "Но я не стал бы говорить об усилиях одних лишь США, потому что в числе прочих вещей, мы весьма активно просим другие страны поддержать Украину своим вооружением и военной техникой".

Несмотря на то, что доподлинно неизвестно, какое количество реактивных снарядов семейства GMLRS США поставили на Украину и сколько их уже израсходовано, в какой-то момент возникнет вопрос о том, где предел их изъятия из наличного запаса министерства обороны США.

"Если Соединенные Штаты передадут Украине более трети своего запаса, органы военного управления известят о чрезмерном риске для США, вооруженные силы которых в оперативном планировании исходят из применения ряда реактивных снарядов семейства GMLRS", - отмечает Кэнсиэн. - "Общий потребный запас вооруженных сил США в боеприпасах данного типа составляет около 85 тысяч единиц, при этом на долю сухопутных войск приходится лишь треть от совокупной потребности".

Перенапряжение каналов поставок

Поскольку ПТРК Javelin и ПЗРК Stinger стали наиглавнейшими видами вооружения в успешной обороне Украины от полномасштабного русского вторжения, возникают вопросы о том, как США планируют поддерживать свой запас ракет для этих комплексов с учетом уже произведенных украинцам поставок. Нестабильная и проблемная логистика поставок в восполнение произведенного расхода также быстро стали насущной проблемой. Это происходило по мере того, как спрос на оружие во всем мире резко возрос из-за событий на Украине. Проблемы с производством и поставками реактивных снарядов семейства GMLRS могут быть того же свойства, если даже не более острыми, если война затянется на много месяцев.

В мае корпорация Lockheed Martin, которая также производит ракеты Javelin, объявила о том, что решает проблемы, связанные с бесперебойными поставками одноименных переносных ПТРК. Корпорация подтвердила, что темпы производства ракет указанного типа будут увеличены почти вдвое с учетом спроса на них со стороны Украины, а также на сохраняющуюся востребованность этого вида вооружения армиями США, их союзников и партнеров.

Максимальный годовой объем производства реактивных снарядов семейства GMLRS составляет около 10 тысяч единиц, или примерно в два раза больше, чем предусмотрено текущей бюджетной сметой, представленной администрацией президента США.

Несмотря на то, что в годовом выражении объем закупаемых реактивных снарядов семейства GMLRS будет сокращаться, количество закупаемых боевых машин РСЗО HIMARS увеличится на 105 единиц в период 2023-2027 финансовых годов и составит в общей сложности 545 единиц, как следует из бюджетной сметы. Однако до настоящего времени ничто не указывает на то, что Lockheed Martin попросили увеличить производство реактивных снарядов семейства GMLRS.

Вовсе необязательно считать необоснованными ожидания того, что производство реактивных снарядов семейства GMLRS замедлится по мере перехода сухопутных войск на боеприпасы повышенной дальности ER GMLRS, равно как остается неясным, в какой степени закупки ER GMLRS уже учены в показателях будущего финансового года.

Но может ли сочетание санкционированных президентской администрацией поставок на Украину, увеличения производства РСЗО HIMARS и обеспокоенности в отношении гипотетических вооруженных конфликтов в будущем востребовать увеличение наличного запаса реактивных снарядов семейства GMLRS?

"Lockheed Martin официально об этом не просили или не законтрактовывали увеличение объема производства, - заявила утром 27 июля нашему изданию официальный представитель корпорации Анджела Маркум. - Тем не менее, мы готовы поддержать увеличение спроса, если потребуется".

Представитель Государственного департамента США, курирующий вопросы военно-технического сотрудничества с иностранными государствами, к которому мы обратились за комментарием, указал на замечания об общем состоянии закупок вооружений в США, сделанные помощником госсекретаря по военно-политическим вопросам Джессикой Льюис в адрес представителей оборонной промышленности на недавно состоявшемся авиасалоне в Фарнборо.

"Крайне важно... чтобы мы - государство и промышленность - работали вместе, чтобы сократить сроки поставок важнейших систем вооружения и военной техники, - заявила она. - Текущие производственные циклы основаны на размеренных закупочных нормативах мирного времени, когда сроки производства изделий зачастую растянуты на многие годы".

"Но те времена прошли", - добавила она.

"Сценарий закупок мирного времени более не работает, и нынешний кризис на Украине высветил серьезные проблемы, с которыми мы столкнемся в условиях кризисов, подобных тому, в котором мы находимся, по причине длительных сроков производства. Еще до начала военных действий на Украине длительные сроки производства изделий были одной из главных проблем, на которые нам постоянно указывали наши партнеры".

"Честно говоря, длительные сроки выполнения заказа влияют на нашу конкурентоспособность, как партнера в области военного и военно-технического сотрудничества, и мешают нам оказывать столь востребованную некоторыми из наших ближайших партнеров помощь, когда они в ней нуждаются. С увеличением спроса и ростом оборонных бюджетов спрос на американское вооружение и военную технику будет только расти".

Администрация США, добавила она, "внимательно изучает, что мы можем сделать, чтобы оптимизировать сроки производства, но мы не можем сделать это самостоятельно. Промышленность должна активизировать свои усилия, чтобы сыграть главную роль в этих усилиях. Мы будем обращаться к промышленности в поисках новых идей и креативных ходов в вопросе о повышении темпов производства, чтобы удовлетворить эти важнейшие потребности".

Наше издание также обратились к представителям министерства обороны и сухопутных войск США за комментариями, и мы обновим эту публикацию с получением любого их ответа.

Но поскольку Украина продолжает настаивать на большем количестве РСЗО HIMARS, любое решение о том, сколько из них может быть предоставлено американцами в качестве военно-технической помощи, должно учитывать наличный запас реактивных снарядов семейства GMLRS. Это особенно актуально, поскольку США с опаской посматривают в сторону Тихого океана на фоне усиливающейся напряженности в отношениях с Китаем.

Суть в том, что на закупку этого оружия требуется много времени, и кажется очевидным, что существующие запасы, как в США, так и среди их союзников, могут быть недостаточно обеспечены ресурсами, по крайней мере, исходя из того, что мы наблюдаем. В качестве заключения: исполнение заказов на производство этого класса вооружения требует длительного времени и вполне очевидно, что его наличный запас как в самих США, так и у в союзных им государствах может оказаться недостаточным; это, как минимум, следует даже из такого относительно ограниченного в географическом плане вооруженного конфликта как тот, что имеет место на Украине.

Боевая машина ракетной системы М270A1 MLRS ведет огонь высокоточным управляемым ракетным снарядом GMLRS (c) Lockheed Martin

В 2021 году корпорация Lockheed Martin провела испытания управляемого реактивного снаряда ER GMLRS с повышенной (до 150 км) дальностью стрельбы (c) Lockheed Martin

Прогнозные закупки сухопутными войсками США управляемых реактивных снарядов для РСЗО GMLRS на период до 2027 финансового года (из проекта бюджетной сметы сухопутных войск США на 2023 финансовый год) (c) министерство обороны США

Возможности корпорации Lockheed Martin позволяют ей производить до 10 тысяч управляемых реактивных снарядов GMLRS (из проекта бюджетной сметы сухопутных войск США на 2023 финансовый год) (c) министерство обороны США