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ТАСС

Глава NASA призвал Китай делиться данными о полете ракет-носителей, чтобы избежать жертв

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Ракета Long March-2F Y12
Ракета Long March-2F Y12.
Источник изображения: © REUTERS, Carlos Garcia Rawlins

Билл Нельсон отметил, что "все космические державы должны с учетом накопленного передового опыта вносить свой вклад в обмен подобной информацией заблаговременно"

ВАШИНГТОН, 30 июля. /ТАСС/. Власти Китая должны делиться с остальными космическими державами информацией о траектории полета своих ракет-носителей, чтобы избежать возможных жертв и материального ущерба. Такое мнение высказал в субботу руководитель Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) Билл Нельсон в связи с входом в атмосферу земли отработавшей ступени тяжелой ракеты-носителя Long March 5B, которая вывела на орбиту модуль китайской станции "Вэньтянь".

"Китайская Народная Республика не сообщила конкретную информацию о траектории полета ракеты Long March 5B при падении на Землю. Все космические державы должны с учетом накопленного передового опыта вносить свой вклад в обмен подобной информацией заблаговременно, чтобы можно было достоверно спрогнозировать потенциальный риск столкновения с [космическим] мусором, особенно от ракет-носителей тяжелого класса, таких как Long March 5B, которые несут значительные риски гибели людей и потери имущества. Это крайне важно для ответственного использования космического пространства и обеспечения безопасности людей на Земле", - сказал Нельсон в распространенном заявлении.

Космическое командование ВС США ранее в субботу подтвердило, что отработавшая ступень Long March 5B вошла в атмосферу Земли в 19:45 мск. Ранее Институт прикладной математики имени М.В. Келдыша (ИМП) РАН сообщил, что территория России "располагается севернее возможной зоны падения".

Запуск лабораторного модуля "Вэньтянь" был осуществлен 24 июля в 14:22 по местному времени (09:22 мск) с космодрома Вэньчан (провинция Хайнань, Южный Китай) при помощи ракеты-носителя Long March 5B. Он будет использоваться главным образом как лаборатория для проведения биологических исследований.

"Вэньтянь" - первый из двух лабораторных модулей развертываемой на орбите станции КНР. Как ожидается, в октябре в космос будет запущен второй лабораторный модуль "Мэнтянь". После этого строительство станции будет завершено. 

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Страны
Китай
Россия
США
Компании
NASA
Центр Келдыша
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