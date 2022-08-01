В состав ВМС США вошел новый большой десантный корабль

Вашингтон. 30 июля. ИНТЕРФАКС - Новый десантно-вертолетный корабль-док USS Fort Lauderdale ("Форт-Лодердейл") в субботу вошел в боевой состав американского флота, сообщили ВМС США.

Официальная церемония состоялась в одноименном городе в штате Флорида.

USS Fort Lauderdale является 12-м кораблем класса San Antonio ("Сан-Антонио") в составе американского флота. Всего ВМС США теперь имеют 26 больших десантных кораблей, в том числе семь авианесущих универсальных десантных кораблей типа Wasp ("Уосп"), 12 десантно-вертолетных кораблей-доков типа San Antonio и семь десантных транспортных доков типа Whidbey Island ("Уидби Айелнд").