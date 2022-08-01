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Военное обозрение

Fox News: В Америке намерены принять программу ленд-лиза поставок оружия Тайваню

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Источник изображения: topwar.ru

В Соединенных Штатах продолжают нагнетать ситуацию вокруг военной поддержки Тайваня, невзирая на все более жесткие предостережения Пекина о невмешательстве во внутренние дела Китая. Телеканал Fox News сообщил, что представители Республиканской партии планируют внести в Конгресс США законопроект о поставках оружия Тайваню по программе ленд-лиза. План военной помощи Тайбею разработали сенаторы-республиканцы Мишель Стил и Марша Блэкберн, взяв за основу программу поддержки США союзников во Второй мировой войне.

Коммунистическая партия Китая продолжает запугивать и оказывать давление на нашего союзника, и Соединенные Штаты всегда должны быть на стороне свободы и демократии

— прокомментировал свою инициативу Стил.

Если законопроект будет принят, то это позволит президенту США предоставлять или сдавать в аренду оружие и военную технику Тайваню. Тайбэй должен будет рассчитаться за восстановление или замену оружия в течение двенадцати лет. Белый дом может пересмотреть условия компенсационных выплат, если сочтет, что они могут нанести ущерб национальной безопасности как Тайваня, так и США. Законопроект уже получил предварительное одобрение обеих партий в Конгрессе.

Во время состоявшегося накануне телефонного разговора председателя КНР Си Цзиньпина и президента США Джо Байдена китайский лидер предостерег США от вмешательства в отношения с Тайванем. В Пекине регулярно подчеркивают, что этот вопрос находится в исключительной прерогативе китайских властей, а любые спекуляции на тему суверенитета Тайваня будут жестко пресекаться. В КНР неоднократно предупреждали США, что готовы к военному ответу в случае эскалации ситуации с Тайванем.

Официальный представитель Тайваня в США Сяо Би-хим сообщила Fox News, что Тайбэй приветствует любую помощь в своей борьбе за свободу.

Мы ценим усилия Конгресса по поиску творческих путей укрепления обороноспособности Тайваня

— приводит слова Сяо Би-хим телеканал.

В Fox News также отметили, что ранее Конгресс США уже одобрил программу ленд-лиза для оказания помощи Украине, которая «борется с вторжением России». Теперь американские законодатели надеются, что то же самое будет сделано, чтобы помочь Тайваню в трудную минуту, — считают авторы публикации.

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Страны
Китай
Россия
США
Тайвань
Украина
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