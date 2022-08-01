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Новое британское опытовое судно Patrick Blackett

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Военно-морские силы Великобритании сообщили, что 29 июля 2022 года в Портсмуте состоялась церемония крещения и передачи флоту нового опытового судна Х 01 Patrick Blackett. Судно, получившее префикс XV (Experimental Vessel) специально построено для обеспечения испытаний в интересах ВМС Великобритании новейших технологий и автономных и безэкипажных систем. проводимых флотской группой перспективных проектов и исследований NavyX.

Новое опытовое судно ВМС Великобритании Х 01 Patrick Blackett (с) ВМС Великобритании

Судно построено международной (со штаб-квартирой в Нидерландах) судостроительной группой Damen Shipyards Group на ее голландской верфи Damen Shipyards Gorinchem в Горинхеме на основе проекта популярного малого судна обеспечения морских нефтегазовых промыслов Damen Fast Crew Supply (FCS) 4008. Фактически, как можно понять, британской стороной было выкуплено и переоборудовано одно из строившихся Damen судов базового проекта. Проект по приобретению опытового судна для NavyX был начат британским министерством обороны в августе 2021 года, и в январе 2022 года в качестве основы было выбрано и приобретено строившееся судно проекта Damen FCS 4008. Оно было передано на верфи в Горинхеме британской стороне для дальнейшего переоборудования в марте. Общая стоимость приобретения судна (без НДС) составила 9 333 151 фунт стерлингов.

Судно прибыло в Портсмут из Горинхема 27 июля. Занятно, что 29 июля для церемонии крещения судна был использован "собакоподобный" робот, однако запущенная им бутылка шампанского о борт судна не разбилась.

Судно получило название в честь английского физика Патрика Мейнарда Стюарта Блэкетта (1897 - 1974), начинавшего карьеру в Королевском флоте, а в годы Второй мировой войны бывшего руководителем исследовательских групп по противолодочной борьбе и по исследованию операций, а с 1942 года - директором по исследованию операций Адмиралтейства. В 1948 году ему была присуждена Нобелевская премия по физике за исследование космических лучей. В 1965-1970 годах Блэкетт был президентом Королевского общества (британской академии наук).

Судно Patrick Blackett имеет водоизмещение порожнем 270 тонн и длину 42 метра. Максимальная скорость хода заявлена 20 узлов, что меньше, чем у стандартных гражданских судов этого проекта (25-30 уз), что, видимо, указывает на меньшую мощность двигателей. Экипаж пять человек и состоит из военнослужащих ВМС. На палубе судна зарезервированы места для установки двух стандартных контейнеров с целевым оборудованием с возможностью подключения через специальные интерфейсы.

Новое опытовое судно ВМС Великобритании Х 01 Patrick Blackett (с) ВМС Великобритании

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  • В новости упоминаются
Страны
Великобритания
Нидерланды
Компании
Damen Shipyards
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