Армия КНР начала учения с боевыми стрельбами в акватории вблизи Тайваня

МОСКВА, 30 июля/ Радио Sputnik. Соединения Народно-освободительной армии Китая (НОАК) начали учения с боевыми стрельбами в акватории провинции Фуцзянь, расположенной через пролив от острова Тайвань, следует из сообщения управления морской безопасности городского уезда Пинтань.

В опубликованном комментарии, текст которого приводит РИА Новости, говорится, что с 8:00 до 21:00 по местному времени (с 3:00 до 16:00 мск) любым судам запрещен вход в указанный район.

Маневры войск НОАК проходят также в западной части пролива Цюнчжоу недалеко от острова Хайнань, а также в акватории к юго-востоку от острова Даваньшань у побережья провинции Гуандун.

Учения китайской армии на востоке и юге страны проходят в преддверии празднования 95-й годовщины основания НОАК, а также на фоне возможного визита спикера палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси на Тайвань, против которого активно выступает Пекин.

Ранее радио Sputnik сообщило, что председатель КНР Си Цзиньпин распорядился подготовить для армии кадры "новой эпохи".