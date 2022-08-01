Си Цзиньпин призвал подготовить военные кадры "новой эпохи"

МОСКВА, 30 июля/ Радио Sputnik. Председатель КНР Си Цзиньпин поручил усилить боеспособность армии путем воспитания компетентных военных кадров, "соответствующих требованиям новой эпохи", передает агентство "Синьхуа".

По мнению китайского лидера, это "ключевой фактор для усиления армии".

Си Цзиньпин отметил, что в мире продолжается период нестабильности и больших изменений, и Китаю нужно это учитывать при формировании своей модели национальной безопасности и обороны.

Ранее радио Sputnik сообщало, что Пекин намекнул на возможность военного ответа в случае визита на Тайвань спикера палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси.