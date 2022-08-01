Поиск подлодки и бомбометание отработали вертолётчики Балтфлота

Москва. 30 июля. ИНТЕРФАКС - Экипажи вертолётов авиабазы морской авиации Балтийского флота Ка-27 и Ка-27ПС отработали учебное бомбометание и поиск подводной лодки в море.

"Противолодочные вертолёты занимались поиском, обнаружением и уничтожению подводной лодки условного противника с применением противолодочных бомб", - сказано в сообщении Балтфлота, распространённом в субботу.

Экипажи вертолётов Ка-27ПЛ в одном из полигонов боевой подготовки в Балтийском море обнаружили субмарину условного противника, осуществлявшую разведку за группировкой кораблей флота.

"В ходе патрулирования экипажи отработали задачи по поиску и слежению за подводной лодкой с комплексным использованием радиолокационных и гидроакустических средств. После обнаружения и определения координат подлодки, лётчики уничтожили специальную имитированную подводную цель при помощи авиабомб с воздуха", - сообщает флот.

По его данным, отработка учебно-боевых задач - плановая.