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Интерфакс-АВН

Поиск подлодки и бомбометание отработали вертолётчики Балтфлота

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Вертолет Ка-27ПС
Вертолет Ка-27ПС.
Источник изображения: © Юрий Смитюк/ТАСС

Москва. 30 июля. ИНТЕРФАКС - Экипажи вертолётов авиабазы морской авиации Балтийского флота Ка-27 и Ка-27ПС отработали учебное бомбометание и поиск подводной лодки в море.

"Противолодочные вертолёты занимались поиском, обнаружением и уничтожению подводной лодки условного противника с применением противолодочных бомб", - сказано в сообщении Балтфлота, распространённом в субботу.

Экипажи вертолётов Ка-27ПЛ в одном из полигонов боевой подготовки в Балтийском море обнаружили субмарину условного противника, осуществлявшую разведку за группировкой кораблей флота.

"В ходе патрулирования экипажи отработали задачи по поиску и слежению за подводной лодкой с комплексным использованием радиолокационных и гидроакустических средств. После обнаружения и определения координат подлодки, лётчики уничтожили специальную имитированную подводную цель при помощи авиабомб с воздуха", - сообщает флот.

По его данным, отработка учебно-боевых задач - плановая.

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Страны
Россия
Продукция
Ка-27
Ка-27ПЛ
Ка-27ПС
Проекты
БФ
Военные учения
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