Российский Черноморский флот пополнился новым патрульным кораблём

Москва. 30 июля. ИНТЕРФАКС - В состав Черноморского флота (ЧФ) принят новый патрульный корабль "Сергей Котов".

"Корабль вошёл в состав соединения охраны водного района Новороссийской военно-морской базы (НВМБ) Черноморского флота", - говорится в сообщении ЧФ, распространённом в субботу.

"В ближайшее время экипаж нового корабля начнёт отработку специальных курсовых задач, после сдачи которых приступит к выполнению плановых задач боевой подготовки", - информирует флот.

Согласно сообщению, перед началом торжественной церемонии подъёма Андреевского флага на причале был проведён чин освящения корабля.

Патрульный корабль "Сергей Котов" построен на стапелях АО "Зеленодольский завод имени А.М.Горького". Он является четвёртым серийным кораблём проекта 22160. Это корабль, спроектированный и построенный с применением модульной концепции вооружения.

Патрульные корабли данного проекта предназначены для защиты и охраны морской экономической зоны, а в случае военных действий призваны обеспечивать устойчивость сил и объектов флота в ходе обороны районов базирования. Они оснащены самыми современными комплексами радиотехнического и гидроакустического вооружения. Автономность плавания кораблей данного проекта составляет 60 суток, они способны развивать скорость до 30 узлов, имеют водоизмещение около 1 700 тонн, численность экипажа порядка 80 человек. Дальность плавания корабля до 6 000 морских миль.