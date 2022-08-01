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Интерфакс-АВН

Британские солдаты принимают участие в совместных с финнами учениях в Финляндии

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Военнослужащие ВС Великобритании
Военнослужащие ВС Великобритании.
Источник изображения: Joerg Waterstraat/SULUPRESS.DE/Global Look Press

Лондон. 30 июля. ИНТЕРФАКС - Подразделения британской, американской и финской армий проводят учения на территории Финляндии, в то время как Хельсинки продолжает подготовку ко вступлению в НАТО.

"Около 150 служащих британской армии и военных летчиков совместно с партнерами из США и Финляндии принимают участие в четырехдневных учениях "Зоркая лиса" (Vigilant Fox")", - сообщает в субботу телеканал Sky News со ссылкой на министерство обороны Великобритании.

"На учения в Финляндию на вертолетах "Чинук" направились британские солдаты, размещенные в Эстонии", - отмечается в сообщении оборонного ведомства.

Ранее в июле стало известно, что ВВС Великобритании направили для учений в Финляндии и Швеции четыре истребителя "Тайфун" и два истребителя F-35, напоминает телеканал.

Кроме того, в мае Финляндия подписала с Великобританией декларацию о взаимных гарантиях безопасности, она входит в состав Совместного экспедиционного корпуса - коалиции из 10 стран под командованием Великобритании.

Финляндия и Швеция подали заявки на вступление в НАТО 18 мая. 29 июня руководство альянса приняло решение пригласить страны в состав альянса.

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