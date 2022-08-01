Гендиректор МАГАТЭ назвал "нестабильной" ситуацию на Запорожской АЭС

Рафаэль Гросси отметил, что намерен обсудить с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем организацию миссии на территорию АЭС

БЕРЛИН, 30 июля. /ТАСС/. Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси считает, что ситуация на Запорожской АЭС "нестабильная". Он также отметил, что намерен обсудить с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем организацию миссии на территорию АЭС. Об этом Гросси заявил в пятницу в интервью германской медиакомпании Deutsche Welle (признана в РФ СМИ-иноагентом).

Гросси утверждал, что занятие Россией самой большой АЭС в Европе в ходе боевых действий и последующие сообщения обслуживающего персонала о якобы применении к ним насилия - это "комбинация нарушений всех возможных правил безопасности, которые только можно представить". "Совокупность всех этих фактов говорит о том, что ситуация на АЭС "нестабильна", - подчеркнул гендиректор МАГАТЭ.

В то же время Гросси заметил, что, несмотря на разрешение России посетить Запорожскую АЭС, организация такой поездки в текущих условиях является сложной задачей. Причина заключается в том, что АЭС находится в зоне боевых действий, а миссия должна проходить под контролем не только ООН, но и Украины, которая, по мнению главы МАГАТЭ, является "единственным легитимным владельцем АЭС". Тем не менее он намерен обсудить вопрос об организации миссии на территорию АЭС с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем и рассчитывает на скорую поездку миссии.

Вместе с тем Гросси полагает, что нынешние события на Украине и сокращение поставок газа из России привели к тому, что многие люди пересмотрели свое отношение к ядерной энергетике. В качестве примера он привел Германию, власти которой хотели отключить оставшиеся в стране три атомные электростанции к концу текущего года, однако на фоне текущих событий вернулись к обсуждению данной темы. Кроме того, гендиректор МАГАТЭ считает, что все больше стран в ближайшее время будут задаваться подобными вопросами. АЭС, по его словам, могли бы помочь в решении проблемы загрязнения атмосферы углекислым газом, так как он почти не выделяется при их работе.

"Можно сказать, что индустрия ядерной энергетики - это индустрия, в которой вы имеете точное представление о том, где окажется каждый до последнего грамм так называемых отходов, чего не сказать об остальных сферах промышленности, - резюмировал Гросси. - Это отрасль, в которой можно наладить контроль и управление".

Ранее сообщалось, что три украинских дрона-камикадзе нанесли удар по территории Запорожской АЭС. Реакторная часть Запорожской АЭС не повреждена, радиационный фон в норме. В результате атак Вооруженных сил Украины на Запорожскую АЭС были ранены 11 сотрудников, четверо из них сейчас находятся в тяжелом состоянии.

Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси 6 июня на заседании совета управляющих сообщил, что агентство работает над созданием условий для отправки миссии экспертов на ЗАЭС. Украинская компания "Энергоатом" выступила против визита экспертов МАГАТЭ на ЗАЭС, отметив, что не приглашала Гросси на ЗАЭС и уже отказывала ему в таком визите.

Запорожская АЭС - крупнейшая в Европе, она производила четверть всей электроэнергии на Украине, ее мощность составляет около 6 тыс. мегаватт, она состоит из шести энергоблоков. С 1996 года Запорожская АЭС являлась обособленным подразделением национальной атомной энергогенерирующей компании "Энергоатом", подконтрольной Украине. В марте 2022 года объект был взят под контроль российскими силами. Сейчас АЭС работает на 70% от полной мощности, поскольку на освобожденной территории Запорожской области существует переизбыток производимой электроэнергии, в будущем планируется наладить ее поставки в Крым.