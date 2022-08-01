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Naked Science

Биологи вырастили растения на астероидном грунте

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Образец имитатора вещества астероидов с ростком перца
Образец имитатора вещества астероидов с ростком перца.
Источник изображения: Mike Hess, UND Today

Добавление мха позволило получить ростки перца, редиски и салата на черном веществе-имитаторе углистого хондрита.

К будущему освоению Солнечной системы готовятся не только конструкторы, инженеры и астрофизики, но и биологи. Чтобы максимально полно обеспечить обитаемые космические базы и экипажи всем, необходимым для жизни, они учатся выращивать культурные растения на орбите, на лунном и даже марсианском грунте. А недавно удалось показать, что «снимать урожай» можно даже с астероидов. Об этой работе рассказывается в статье, опубликованной в The Planetary Science Journal.

Шерри Файбер-Бейер (Sherry Fieber-Beyer) и ее коллеги из Университета Северной Дакоты использовали имитатор вещества углистых хондритов. Хондриты – самый распространенный тип падающих на Землю метеоритов, которые содержат округлые включения силикатов. Углистые не так распространены и составляют менее пяти процентов от общего числа хондритов. Однако они отличаются особенно разнообразным составом, содержат углерод, азот, калий и фосфор, а иногда и простые органические соединения.

Теоретически, когда люди начнут разработку минеральных ресурсов астероидов, углистые хондриты могут обеспечить их грунтом для выращивания свежей зелени и овощей. Это удалось продемонстрировать на примере римского салата, редиски и перца чили – растений, которые прежде удалось вырастить на борту МКС. Эксперименты показали, что лучше всего они растут, если к имитатору вещества хондритов добавить сфагновый мох, который создает в грунте многочисленные поры, удерживающие воду.

Биологи планируют продолжить эксперименты и теперь попробуют вырастить «на астероиде» мохнатый горошек. Это растение массово в пищу не употребляют, однако широко выращивают на корм пастбищным животным, а также для повышения урожайности полей. Ученые собираются дать им вырасти, погибнуть и разлагаться в таком грунте – предполагается, такая добавка будет более полезна, чем сфагнум. Кроме того, отправлять к далекому астероиду груз семян горошка будет проще и дешевле, чем зеленый мох.

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