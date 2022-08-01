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Пентагон заключил контракт на разработку ПВО на 3,3 миллиарда долларов

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SM-6
SM-6.
Источник изображения: thedrive

Пентагон заключил контракт на разработку систем противовоздушной обороны (ПВО) на сумму 3,3 миллиарда долларов. Об этом сообщает ведомство, передает РИА Новости.

Отмечается, что контракт разработку, тестирование и размещение следующих систем наземного базирования средней дальности достался компании Northrop Grumman Systems Corp. Его размер составил 3,29 миллиарда долларов. Контракт рассчитан на две позиции, срок его действия составляет пять лет.

В мае Пентагон заключил контракт на разработку прототипов спутников с ядерным источником энергии с компаниями Ultra Safe Nuclear и Avalanche Energy. Осуществить демонстрационный орбитальный полет планируется в 2027 году.

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  • В новости упоминаются
Страны
США
Компании
Northrop Grumman
Проекты
Ядерный щит
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