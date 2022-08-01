Эксперт: применение БЛА значительно повышает возможности снаряда "Краснополь"

Военнослужащие собирают корректируемый артиллерийский боеприпас "Краснополь" во время учений на Юргинском военном полигоне, 2021 год.

Также это позволяет обойтись без военнослужащего-корректировщика огня, которому необходимо приблизиться к цели на расстояние не менее 5 км, заявил Сергей Суворов

МОСКВА, 30 июля. /ТАСС/. Использование беспилотного летательного аппарата (БЛА) для корректировки артиллерийского снаряда "Краснополь" существенно повысило возможности снаряда, а также позволяет обойтись без военнослужащего-корректировщика огня, которому необходимо было приблизиться к цели на расстояние не менее 5 км. Такое мнение в беседе с ТАСС высказал военный эксперт Сергей Суворов.

Ранее об успешном применении "Краснополя" в паре с беспилотником в ходе спецоперации России на Украине сообщало Минобороны РФ.

"Раньше корректировщик огня должен был приблизиться к цели на расстояние не менее 5 км. При том, что САУ [самоходная артиллерийская установка] стояла в нескольких десятках (метров - прим. ТАСС). Теперь подобной проблемы не существует. Машина стреляет с позиции, пользуясь данными беспилотного летательного аппарата", - рассказал Суворов.

По его мнению, использование беспилотника для корректировки "Краснополя" существенно повысило его возможности. Суворов не уточнил, какой именно аппарат используется для целеуказания. Он предположил, что, вероятнее всего, в качестве такого БЛА выступает "Орлан-10".

28 июля генеральный директор концерна "Калашников" (производит основные сборочные единицы и блоки для "Краснополя") Владимир Лепин сообщил, что активно применяемый в ходе спецоперации на Украине боеприпас ждет модификация. Изделие получит увеличенную дальность стрельбы и боевую часть увеличенного могущества, а также повышенную эффективность стрельбы при облачности и ветре. "Сегодня на стадии завершения находится опытно-конструкторская работа по современной модификации корректируемого снаряда "Краснополь", в рамках которой группа компаний "Калашников" делает для боеприпаса основные узлы и блоки.

"Новый комплекс получит увеличенную дальность стрельбы, существенно повысится вероятность поражения одним выстрелом малогабаритной цели, увеличится могущество боевой части, будет повышена эффективность стрельбы при облачности и сильном ветре", - сказал он. Лепин отметил, что комплекс из управляемого снаряда и выполняющего функции целеуказания беспилотника успешно опробован в Сирии. В июне в госкорпорации "Ростех" сообщили о его высокой эффективности во время спецоперации на Украине.

Ранее Минобороны России опубликовало кадры поражения объектов ВСУ в Киевской области с помощью корректируемого снаряда "Краснополь". "С помощью беспилотного летательного аппарата была установлена пусковая позиция ЗРК ВСУ, по которой был нанесен удар высокоточным артиллерийским боеприпасом "Краснополь". Точное попадание и уничтожение мобильного зенитного ракетного комплекса ВСУ обеспечил беспилотник, осуществлявший лазерное наведение боеприпаса", - сказали в ведомстве. Минобороны также распространило кадры объективного контроля уничтожения ЗРК ВСУ высокоточным боеприпасом.

"Орлан-10" - российский многофункциональный беспилотный комплекс. Предназначен для ведения дистанционного авиационного мониторинга наземных и водных поверхностей, обнаружения объектов днем и ночью в простых и сложных метеоусловиях. Он способен обнаруживать и идентифицировать базовые станции GSM и сети сотовой связи. Беспилотник оборудован оптико-электронной системой, а также специальным комплексом наведения.

Стартовая масса аппарата составляет около 30 кг, дальность полета может составлять до 300 км при крейсерской скорости в 150 км/ч, продолжительность полета может превышать пять часов. БЛА запускается с катапульты, что позволяет экономить топливо, а также место для старта. Отмечается, что "Орлан" может вести разведку целей и передавать их точные координаты для стрельбы корректируемыми артиллерийскими снарядами. Взаимодействует с 240-мм минометами "Тюльпан", кроме того, новые БЛА будут использоваться для корректировки огня таких самоходных артиллерийских установок, как "Акация" и "Мста".

Высокоточный корректируемый артиллерийский комплекс "Краснополь" разработан Конструкторским бюро приборостроения имени академика А. Г. Шипунова (входит в НПО "Высокоточные комплексы"). Помимо осколочно-фугасного управляемого снаряда он также включает лазерный целеуказатель-дальномер, с помощью которого производится наведение изделия на цель. Снаряд калибра 152 мм может применяться всеми типами артиллерийских систем, в том числе современными самоходными гаубицами "Мста-С", "Мста-СМ" и "Коалиция-СВ". Дальность полета боеприпаса 20 км, масса боевой части - 8 кг. Целеуказатель комплекса "Краснополь" способен захватывать одновременно до трех целей.