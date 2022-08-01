Войти
ТАСС

Эксперт: применение БЛА значительно повышает возможности снаряда "Краснополь"

229
0
0
Военнослужащие собирают корректируемый артиллерийский боеприпас "Краснополь" во время учений на Юргинском военном полигоне, 2021 год
Военнослужащие собирают корректируемый артиллерийский боеприпас "Краснополь" во время учений на Юргинском военном полигоне, 2021 год.
Источник изображения: Кирилл Кухмарь/ТАСС

Также это позволяет обойтись без военнослужащего-корректировщика огня, которому необходимо приблизиться к цели на расстояние не менее 5 км, заявил Сергей Суворов

МОСКВА, 30 июля. /ТАСС/. Использование беспилотного летательного аппарата (БЛА) для корректировки артиллерийского снаряда "Краснополь" существенно повысило возможности снаряда, а также позволяет обойтись без военнослужащего-корректировщика огня, которому необходимо было приблизиться к цели на расстояние не менее 5 км. Такое мнение в беседе с ТАСС высказал военный эксперт Сергей Суворов.

Ранее об успешном применении "Краснополя" в паре с беспилотником в ходе спецоперации России на Украине сообщало Минобороны РФ.

"Раньше корректировщик огня должен был приблизиться к цели на расстояние не менее 5 км. При том, что САУ [самоходная артиллерийская установка] стояла в нескольких десятках (метров - прим. ТАСС). Теперь подобной проблемы не существует. Машина стреляет с позиции, пользуясь данными беспилотного летательного аппарата", - рассказал Суворов.

По его мнению, использование беспилотника для корректировки "Краснополя" существенно повысило его возможности. Суворов не уточнил, какой именно аппарат используется для целеуказания. Он предположил, что, вероятнее всего, в качестве такого БЛА выступает "Орлан-10".

28 июля генеральный директор концерна "Калашников" (производит основные сборочные единицы и блоки для "Краснополя") Владимир Лепин сообщил, что активно применяемый в ходе спецоперации на Украине боеприпас ждет модификация. Изделие получит увеличенную дальность стрельбы и боевую часть увеличенного могущества, а также повышенную эффективность стрельбы при облачности и ветре. "Сегодня на стадии завершения находится опытно-конструкторская работа по современной модификации корректируемого снаряда "Краснополь", в рамках которой группа компаний "Калашников" делает для боеприпаса основные узлы и блоки.

"Новый комплекс получит увеличенную дальность стрельбы, существенно повысится вероятность поражения одним выстрелом малогабаритной цели, увеличится могущество боевой части, будет повышена эффективность стрельбы при облачности и сильном ветре", - сказал он. Лепин отметил, что комплекс из управляемого снаряда и выполняющего функции целеуказания беспилотника успешно опробован в Сирии. В июне в госкорпорации "Ростех" сообщили о его высокой эффективности во время спецоперации на Украине.

Ранее Минобороны России опубликовало кадры поражения объектов ВСУ в Киевской области с помощью корректируемого снаряда "Краснополь". "С помощью беспилотного летательного аппарата была установлена пусковая позиция ЗРК ВСУ, по которой был нанесен удар высокоточным артиллерийским боеприпасом "Краснополь". Точное попадание и уничтожение мобильного зенитного ракетного комплекса ВСУ обеспечил беспилотник, осуществлявший лазерное наведение боеприпаса", - сказали в ведомстве. Минобороны также распространило кадры объективного контроля уничтожения ЗРК ВСУ высокоточным боеприпасом.

"Орлан-10" - российский многофункциональный беспилотный комплекс. Предназначен для ведения дистанционного авиационного мониторинга наземных и водных поверхностей, обнаружения объектов днем и ночью в простых и сложных метеоусловиях. Он способен обнаруживать и идентифицировать базовые станции GSM и сети сотовой связи. Беспилотник оборудован оптико-электронной системой, а также специальным комплексом наведения.

Стартовая масса аппарата составляет около 30 кг, дальность полета может составлять до 300 км при крейсерской скорости в 150 км/ч, продолжительность полета может превышать пять часов. БЛА запускается с катапульты, что позволяет экономить топливо, а также место для старта. Отмечается, что "Орлан" может вести разведку целей и передавать их точные координаты для стрельбы корректируемыми артиллерийскими снарядами. Взаимодействует с 240-мм минометами "Тюльпан", кроме того, новые БЛА будут использоваться для корректировки огня таких самоходных артиллерийских установок, как "Акация" и "Мста".

Высокоточный корректируемый артиллерийский комплекс "Краснополь" разработан Конструкторским бюро приборостроения имени академика А. Г. Шипунова (входит в НПО "Высокоточные комплексы"). Помимо осколочно-фугасного управляемого снаряда он также включает лазерный целеуказатель-дальномер, с помощью которого производится наведение изделия на цель. Снаряд калибра 152 мм может применяться всеми типами артиллерийских систем, в том числе современными самоходными гаубицами "Мста-С", "Мста-СМ" и "Коалиция-СВ". Дальность полета боеприпаса 20 км, масса боевой части - 8 кг. Целеуказатель комплекса "Краснополь" способен захватывать одновременно до трех целей. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Сирия
Украина
Продукция
2С3 Акация
2С36 Коалиция-СВ
Краснополь
Компании
КБП
Минoбороны РФ
Проекты
БПЛА
Похожие новости
30.03.2022
Снаряд и ракета в одном флаконе
16.03.2022
«Не допустить гибели мирных жителей и нейтрализовать противника»
20.01.2021
В лидерах — «Коалиция»: дальнобойные гаубицы отправят на юг
11.06.2020
«Байрактары» против «Панцирей»
27.08.2018
Чем запомнится "Армия-2018". Итоги крупнейшего оружейного форума
30.11.2011
Чем оснащен забытый род войск
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 01.08 04:35
  • 70
«Благодаря «Сычу» Су-34 стали истребителями шестого поколения»
  • 01.08 02:10
  • 29740
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 01.08 01:16
  • 2
Россия испытала в Сирии глубоко модернизированный дрон-камикадзе «Ланцет-3»
  • 31.07 21:12
  • 3
Тысяча новых танков в Польше — проблема для России
  • 31.07 20:26
  • 49
Эксперт: в России могут создать специализированный ЗРК для борьбы с HIMARS
  • 31.07 19:46
  • 10
Крылатая ракета может влететь Вам в форточку? А это действительно так?
  • 31.07 19:34
  • 2
Командующий ЧФ России заявил о господстве флота в Азовском море
  • 31.07 18:58
  • 7
Российский истребитель Су-35С уничтожил украинскую С-300 в районе Краматорска
  • 31.07 04:20
  • 1
Песков назвал фейком данные американской прессы о потерях ВС РФ на Украине
  • 30.07 20:35
  • 68
Высокоточная управляемая ракета армии США рекордной дальности
  • 30.07 13:09
  • 6
В МИД РФ заявили, что Киев обстрелами АЭС ведет дело к масштабной техногенной катастрофе
  • 30.07 07:51
  • 1
"Калашников" увеличит дальность и боевую часть артснарядов "Краснополь"
  • 29.07 23:14
  • 2
Русофобская Польша нажила себе нового врага – Германию
  • 29.07 22:02
  • 5
Объяснено нежелание России использовать на Украине свой «главный козырь»
  • 29.07 16:36
  • 1
Польша подписала соглашения о закупке южнокорейского вооружения