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"Очень мощное оружие". На Западе ужаснулись тому, что может сделать Путин

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Президент РФ В. Путин встретился с канцлером ФРГ О. Шольцем
Президент РФ В. Путин встретился с канцлером ФРГ О. Шольцем.
Источник изображения: © РИА Новости Сергей Гунеев

"Очень мощное оружие". Как Путин угрожает НАТО "ответным ударом"

Путин не станет начинать военные действия против Запада и НАТО, уверен отставной британский генерал Саймон Мэйолл. Он отметил, что в руках русских находится "газовое оружие", которое вызвало тревогу по всей Европе.

Отставной армейский офицер заявляет, что Владимир Путин не решится на военные действия в рамках конфронтации с НАТО и Западом.

Отставной офицер британской армии сэр Саймон Мэйолл (Simon Mayall) рассказал, как российский президент Владимир Путин намеревается ответить на экономические санкции Запада.Он считает, что начнется энергетическая война, а оружием станут газовые поставки. Путин уже сделал первый залп, сократив прокачку газа в ЕС по "Северному потоку — 1" до 20% от его пропускной способности.

В интервью радиостанции Times Radio Мэйолл заявил: "Русские явно применяют „газовое оружие“ с целью разрушения НАТО и ослабления западной солидарности".

"Использование энергоресурсов, которые нужны нам во всех сферах жизни, это по сути очень умный шаг, и очень, очень мощное оружие в руках русских, которые используют его в качестве средства возмездия, потому что в данный момент они не собираются с нами воевать".

Очередным ударом по ЕС стало решение российского государственного энергетического гиганта "Газпром" сократить перекачку газа по трубопроводу "Северный поток — 1" с 40 до 20% от его пропускной способности. Обычно этот трубопровод задействуется на полную мощность, но с началом военного конфликта "Газпром" уменьшил прокачку газа до 40% от его пропускной способности, а сейчас сократил ее еще больше. Это вызвало тревогу во всей Европе.

Министры энергетики стран Евросоюза заключили соглашение по выхолощенному чрезвычайному газовому плану. На прошлой неделе председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен призвала все европейские страны с августа по март сократить потребление газа на 15%.

Но это предложение наткнулось на сопротивление стран южной Европы, таких как Италия и Испания, которые выступили с возражениями против разработанного плана. Португалия, являющаяся самой "чистой" страной Европы, поскольку 60% электроэнергии она получает из возобновляемых источников, назвала предложение неприемлемым, заявив, что потребляет ровно столько электричества, сколько ей "абсолютно необходимо".

Ослабленный оговорками и исключениями план предусматривает добровольное сокращение потребления газа на 15%.Но оно может стать обязательным, если объем поставок газа будет отставать от спроса с учетом исключений.

Предостерегая о возможном ущербе от выдвинутого предложения, Мэйолл сказал: "Это окажет прямое воздействие на избирателей, граждан и тех людей, которые наблюдают последствия российских действий и, конечно же, западных санкций против Москвы, введенных в результате таких действий. И можно себе представить, что некоторые начнут сомневаться в нашем желании сотрудничать с украинцами и поддерживать их с учетом того, что возникают проблемы с поставками зерна".

Мэйолл считает, что, ведя борьбу на энергетическом и продовольственном фронте, Владимир Путин хочет принудить ЕС к отмене экономических санкций.

Министр экономики Германии Роберт Хабек дал отпор попыткам Путина посеять разногласия в Евросоюзе, заявив: "Вы нас не поссорите".

Однако Испания и Португалия, слабо связанные с газопроводной сетью ЕС, высказывают опасения по поводу обязательного сокращения потребления газа.

Греция также заявила, что такой план станет слишком тяжким бременем для ее экономики и населения.

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто (Peter Szijjarto), чья страна до сих пор импортирует из России 80% потребляемого газа, усомнился в "юридической правомочности" такого предложения, которое будет "определять, сколько газа может потреблять каждая страна-член, и от какого поставщика".

"Кто-нибудь в Брюсселе объяснит венграм, почему они и их компании не могут пользоваться газом, хотя газ в Венгрии есть?" — спросил министр.

Автор: Тиболт Спирлет (Thibault Spirlet)

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Венгрия
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