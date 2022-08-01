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ТАСС

Глава Минторга США утверждает, что влияние санкций на Россию постоянно усиливается

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Флаг США
Флаг США.
Источник изображения: © РИА Новости, Максим Блинов

Джина Раймондо отметила, что "продолжают сокращаться запасы, которые Россия создала в ходе подготовки" к спецоперации

ВАШИНГТОН, 29 июля. /ТАСС/. Министр торговли США Джина Раймондо заявила в пятницу, что введенные американской администрацией ограничения будут оказывать все более "разрушительное воздействие" на Россию.

На пресс-конференции по итогам американо-японских переговоров в Вашингтоне ее попросили прокомментировать введенный Соединенными Штатами экспортный контроль в отношении России. У США "есть основания полагать, что с каждой неделей и месяцем [экспортный] контроль оказывает еще более разрушительное воздействие на способность России" продолжать военную спецоперацию на Украине, утверждала Раймондо. По версии министра, "продолжают сокращаться запасы, которые [Россия] создала в ходе подготовки" к спецоперации. "Их способность продолжать проводить операцию значительно снижается, - утверждала министр. - Я скажу, что причина, по которой эти меры экспортного контроля оказывают такой эффект, заключается в том, что мы осуществляем их в координации с нашими союзниками. Первой среди них была Япония".

Раймондо заявила, что США, их союзники и партнеры "продолжат сотрудничать <...> с целью и далее лишать Россию того, что ей нужно" для проведения спецоперации.

В совместном заявлении по итогам переговоров Вашингтон и Токио в очередной раз "решительно осудили" СВО и "согласились с мнением, что она <...> подорвала энергетическую и продовольственную безопасность во всем мире". "Соединенные Штаты и Япония привержены совместной работе по смягчению последствий агрессии России против Украины на рынках энергоносителей и продовольствия", - утверждается в документе. Стороны обязались продолжать оказывать поддержку Украине.

В первом раунде американо-японского экономического диалога в Вашингтоне приняли участие госсекретарь США Энтони Блинкен, Раймондо и их японские коллеги. Данная встреча, по мнению американских комментаторов, должна помочь США в деле противостояния Китаю.

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции в ответ на просьбу руководителей республик Донбасса о помощи. Запад после этого ввел против России масштабные санкции. Кроме того, западные государства нарастили поставки оружия и военной техники Киеву на суммы, исчисляемые на данном этапе миллиардами долларов. 

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  • В новости упоминаются
Страны
Китай
Россия
США
Украина
Япония
Персоны
Путин Владимир
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