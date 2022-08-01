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ТАСС

США намерены передать Украине запчасти для самолетов и новую партию беспилотников

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Флаги США и Украины
Флаги США и Украины.
Источник изображения: vpk-news.ru

Как сообщил представитель Пентагона, "на август намечены новые поставки" Phoenix Ghost

ВАШИНГТОН, 29 июля. /ТАСС/. Американские военные пытаются обеспечить Киев запчастями для военных самолетов советского и украинского производства, намерены передать в августе новую партию беспилотников Phoenix Ghost. Об этом заявил в пятницу журналистам представитель Пентагона на спецбрифинге.

По его словам, американская сторона работает над тем, чтобы приобрести "значительное количество" данных запчастей. Как он сообщил, "на август намечены новые поставки" Phoenix Ghost.

"Предпринимаются серьезные усилия <...> для того, чтобы мы могли продолжать производить не только то, что нужно Украине, но и то, что нужно нам", - привел в Twitter корреспондент радиостанции "Голос Америки" (признана в РФ СМИ-иноагентом) Джефф Селдин слова данного представителя Пентагона о производстве в США боеприпасов и вооружений.

Как сообщили ТАСС в МИД РФ, министр иностранных дел России Сергей Лавров в телефонном разговоре с госсекретарем США Энтони Блинкеном изложил российские принципиальные подходы в свете проводимой специальной военной операции на территории ДНР, ЛНР и Украины, подчеркнув, что ее цели и задачи будут полностью выполнены. В данном контексте глава МИД РФ обратил внимание госсекретаря США на то, что продолжающаяся накачка Вооруженных сил Украины и нацбатальонов американским и натовским оружием, которое масштабно применяется против мирного населения, лишь "продлевает агонию режима в Киеве, затягивая конфликт и умножая жертвы".

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции в ответ на просьбу руководителей республик Донбасса о помощи. Запад после этого ввел против России масштабные санкции. Кроме того, западные государства нарастили поставки оружия и военной техники Киеву на суммы, исчисляемые на данном этапе миллиардами долларов. 

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