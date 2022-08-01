США в скором времени объявят об очередном пакете военной помощи Киеву

На данный момент объем предоставленной Киеву американской военной помощи составляет $8,2 млрд

ВАШИНГТОН, 29 июля. /ТАСС/. Администрация Соединенных Штатов в ближайшее время объявит об очередном пакете военной помощи Украине. Об этом сообщил в пятницу на брифинге для журналистов координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби.

Его спросили, когда Вашингтон объявит об очередном пакете помощи Киеву. "Я думаю, что относительно скоро вы услышите о еще одном [пакете]. Я немного сомневаюсь в том, что могу назвать календарную дату, но я считаю, что очень скоро будет еще одно объявление о поддержке сил безопасности [Украины]", - ответил представитель Белого дома.

Он отказался рассказать о том, какое вооружение войдет в очередной пакет военной помощи. По словам Кирби, "можно будет ожидать то, что соответствует предоставленной ранее помощи в сфере безопасности".

На данный момент объем предоставленной Киеву американской военной помощи составляет $8,2 млрд.

Как заявил 30 апреля в интервью информационному агентству "Синьхуа" министр иностранных дел России Сергей Лавров, страны НАТО делают все, чтобы помешать завершению специальной военной операции РФ на Украине путем политических договоренностей. Глава МИД отметил, что на Украину нескончаемым потоком идут различные вооружения. По его словам, все это делается под предлогом "борьбы с вторжением", а на самом деле США и Евросоюз намерены воевать с Россией "до последнего украинца", им абсолютно безразлична судьба Украины как самостоятельного субъекта международных отношений.

Президент России Владимир Путин объявил 24 февраля о проведении специальной военной операции в связи с просьбой руководителей республик Донбасса о помощи. Он подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий, а целями являются демилитаризация и денацификация страны. Запад в ответ на решение России начал поэтапно вводить против нее многочисленные масштабные санкции. Наряду с этим западные государства приступили к поставкам оружия и военной техники Киеву на суммы, исчисляемые на данном этапе миллиардами долларов. Ряд западных политических деятелей признал, что речь идет, по сути, об экономической войне против России.