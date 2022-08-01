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Интерфакс-АВН

Борисов заявил о планах РФ до конца выполнять обязательства по МКС

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Борисов
Борисов.
Источник изображения: militarynews.ru

Москва. 29 июля. ИНТЕРФАКС - Россия полностью выполнит свои обязательства по Международной космической станции (МКС), в том числе по ее затоплению, заявил глава "Роскосмоса" Юрий Борисов.

"Я еще раз оговорюсь, все это (выход из проекта МКС) будет сделано в строгом соответствии с нашими обязательствами. Больше того, скажу, что этот процесс носит не сиюминутный характер. По оценке специалистов, он может растянуться до двух лет", - сказал Борисов в интервью телеканалу "Россия 24" (ВГТРК). "И в дополнение к этому, как это ни прискорбно сообщать, когда-нибудь жизненный путь МКС прекратится, и нам придется корректно ее топить. И по мнению наших западных коллег и наших специалистов, без российского участия, скорее всего, здесь не обойдется", - добавил он.

Ранее Борисов заявил, что "Роскосмос" начнет процесс выхода из проекта МКС в 2024 году, но дата завершения работы на станции будет определена с учетом ее технического состояния.

"Мы просто сказали, что после 2024 года мы начинаем процесс выхода. Будет ли это в середине 2024 года или в 2025 году, все это зависит, в том числе, и от состояния, работоспособности самой МКС. Но то, что мы начнем это делать, собственно нет никакого секрета, о чем я и доложил президенту", - сказал он.

В минувший вторник Борисов заявил, что Россия выйдет из проекта МКС после 2024 года, основным приоритетом деятельности госкорпорации в пилотируемой космонавтике станет создание новой орбитальной станции.

В июне Дмитрий Рогозин, занимавший на тот момент должность главы "Роскосмоса", говорил, что возобновление переговоров о продлении работы МКС после 2024 года возможно только при условии отмены американских санкций против космической отрасли России.

19 мая Рогозин заявил, что "Роскосмос" не хочет прекращать сотрудничество с международными партнерами по МКС. "Что касается МКС - мы не хотим бить все горшки", - сказал он.

Исполнительный директор "Роскосмоса" по пилотируемым полетам Сергей Крикалев сообщал "Интерфаксу", что госкорпорация пока не определила свою позицию по поводу продления эксплуатации МКС.

30 апреля Рогозин заявлял, что правительство РФ определилось со сроками прекращения российского участия в проекте МКС, партнеров предупредят за год до этого.

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Россия
США
Компании
Роскосмос
Персоны
Борисов Юрий
Рогозин Дмитрий
Проекты
МКС
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