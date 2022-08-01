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Интерфакс-АВН

Палубная авиация авианосца США "Гарри Трумэн" провела полеты над Румынией

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EA-18G
EA-18G.
Источник изображения: U.S. Navy

Лондон. 29 июля. ИНТЕРФАКС - Палубные самолёты радиоэлектронной борьбы EA-18 ВМС США с авианосца Harry Truman, находящегося в Средиземном море, провели учебные полеты в воздушном пространстве Румынии, сообщили в пятницу в НАТО.

В ходе учений, призванных "продемонстрировать взаимодействие и готовность к сдерживанию возможной агрессии", были задействованы также боевые самолеты из других стран НАТО, в том числе истребители F-16 ВВС Румынии, истребители Rafale и самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления ВВС Франции, и немецкие истребители Tornado, которые поднимались со своих баз. В рамках сценария учений, которые проходили накануне, эти силы противостояли действиям бельгийских истребителей F-16, испанских истребителей F-18, а также французским системам ПВО. В учениях также принимали военные из Великобритании.

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Страны
Великобритания
Румыния
США
Франция
Продукция
EA-18
F-16
F-18
Rafale
Проекты
NATO
Авианосец
Военные учения
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