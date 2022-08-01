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ТАСС

Лавров указал Блинкену, что накачка Украины оружием затягивает конфликт

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Встреча главы МИД С. Лаврова с госсекретарем США Э. Блинкеном в Женеве
Встреча главы МИД С. Лаврова с госсекретарем США Э. Блинкеном в Женеве.
Источник изображения: © РИА Новости Павел Бедняков

Министр иностранных дел РФ отметил, что "американское и натовское оружие продлевает агонию режима в Киеве"

МОСКВА, 29 июля. /ТАСС/. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в телефонном разговоре с госсекретарем США Энтони Блинкеном подчеркнул, что накачка Украины оружием США и НАТО затягивает конфликт и множит жертвы. Об этом сообщили ТАСС в пятницу в МИД РФ.

"Внимание госсекретаря было обращено на то, что продолжающаяся накачка ВСУ и нацбатальонов американским и натовским оружием, которое масштабно применяется против мирного населения, лишь продлевает агонию режима в Киеве, затягивая конфликт и умножая жертвы", - отметили в дипведомстве.

Предсатвители дипведомств двух стран обсудили обширный спискок тем, включая продовольственную сделку, ситуацию вокруг Украины, возможный обмен заключеными. 

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Персоны
Лавров Сергей
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