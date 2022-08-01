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ТАСС

МИД рассказал о содержании первого с февраля разговора Лаврова и Блинкена

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Источник изображения: Алексей Никольский/Пресс-служба президента РФ/ТАСС

Стороны обсудили текущую ситуацию на Украине, в том числе поставки Киеву вооружений, возможный обмен заключенными, а также ситуацию в сфере обеспечения глобальной продовольственной безопасности

МОСКВА, 29 июля. /ТАСС/. Соединенные Штаты должны вернуться к "тихой дипломатии" в переговорах с Россией о возможном обмене заключенными. Об этом, как сообщили в МИД РФ, заявил в пятницу глава министерства Сергей Лавров в телефонном разговоре с госсекретарем США Энтони Блинкеном.

Они также обсудили ситуацию на Украине, соглашения по зерну, достигнутые в Стамбуле неделю назад, и "двусторонние отношения, остро нуждающиеся в нормализации", рассказали в российском внешнеполитическом ведомстве.

ТАСС собрал основное, что известно о первой после начала операции на Украине беседе Лаврова и Блинкена.

Контекст беседы

Это первый разговор Лаврова и Блинкена с 15 февраля. Планировалось, что они встретятся в Европе 24 февраля, но за два дня до этого госсекретарь США отменил встречу.

Они также имели возможность встретиться на полях совещания глав МИД стран Группы двадцати на Бали 8 июля, но обе стороны заявили, что не планируют двусторонних переговоров.

27 июля сам Блинкен объявил о намерении созвониться с Лавровым в ближайшие дни. Он подтвердил информацию СМИ о готовности Вашингтона обменять российского бизнесмена Виктора Бута, который отбывает срок в США по обвинению в торговле оружием, на американцев Бриттни Грайнер (обвиняется в контрабанде наркотиков) и Пола Уилана (осужден за шпионаж).

На следующий день в Госдепартаменте сообщили, что в Москву был направлен запрос на телефонный разговор. Лавров в пятницу днем отметил, что между заявлением Блинкена и получением запроса от Вашингтона прошли "где-то сутки", и подтвердил готовность выслушать американского коллегу.

Ситуация на Украине

Лавров, как сообщили в МИД РФ, изложил "российские принципиальные подходы в свете проводимой специальной военной операции" и подчеркнул, что "ее цели и задачи будут полностью выполнены".

Он также отметил, что передача западного оружия Украине "лишь продлевает агонию режима в Киеве, затягивая конфликт и умножая жертвы".

Кроме того, министр напомнил, что российские военные строго соблюдают нормы международного права, а "на освобождаемых территориях налажена системная работа по возвращению к мирной жизни", говорится в сообщении МИД.

Как заявил на брифинге Блинкен, он предупредил Лаврова о намерении Вашингтона ввести новые санкции против Москвы в случае вхождения ряда украинских территорий в состав России.

Сделка по зерну

Глава МИД РФ рассказал госсекретарю США о деталях подписанных в Стамбуле соглашений, предполагающих создание безопасных коридоров для вывоза зерна с Украины и усилия ООН "по продвижению российского экспорта продовольствия и удобрений".

Соединенные Штаты, подчеркнул Лавров, до сих пор не выполнили обещания "предоставить соответствующие изъятия" из своих санкций, осложняющих поставки продовольствия из России, и как следствие, ситуацию с глобальной продовольственной безопасностью. Он также заявил о неприемлемости использования "коллективным Западом" этой проблемы в своих геополитических интересах".

Блинкен в беседе отмечал, что "мир ожидает от России выполнения обязательств в рамках сделки, достигнутой с Украиной, Турцией и ООН", а Соединенные Штаты стремятся "к тому, чтобы это произошло как можно скорее".

Обмен заключенными

Лавров настоятельно предложил Блинкену при обсуждении возможного обмена вернуться "в режим профессионального, без спекулятивных информационных вбросов, диалога" и "тихой дипломатии". Ранее в МИД России подтвердили факт переговоров об обмене Уилана и Грайнер на Бута.

Американский госсекретарь заявил журналистам, что призвал Лаврова "двигаться вперед", однако не стал оценивать реакцию собеседника и саму возможность обмена. 

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