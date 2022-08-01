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ТАСС

Глава МИД ФРГ вновь заявила, что поддержка Украины продлится столько, сколько потребуется

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Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок
Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок.
Источник изображения: © Пресс-служба МИД РФ

Анналена Бербок подчеркнула, что "свобода и самоопределение просто не могут быть урезаны или ограничены"

АНКАРА, 29 июля. /ТАСС/. Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок вновь подчеркнула, что поддержка Украины будет продолжаться "столько, сколько необходимо". Об этом она заявила в пятницу на совместной пресс-конференции по итогам переговоров со своим турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу в Стамбуле.

"Наш посыл понятен, мы еще раз подчеркнули это на саммите НАТО", - отметила Бербок. "Мы будем продолжать поддерживать Украину столько, сколько потребуется", - заверила она. "Свобода и самоопределение просто не могут быть урезаны или ограничены", - констатировала глава внешнеполитического ведомства ФРГ.

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на просьбу руководителей республик Донбасса о помощи. Запад после этого ввел против России масштабные санкции. Кроме того, западные государства нарастили поставки оружия и военной техники Киеву на суммы, исчисляемые на данном этапе миллиардами долларов. 

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Страны
Германия
Россия
Украина
Персоны
Путин Владимир
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