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Интерфакс-АВН

Ракета Electron 2 августа стартует на орбиту с разведывательным спутником США

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Сверхлегкая ракета-носитель Electron компании Rocket Lab. Фото: Rocket Lab
Сверхлегкая ракета-носитель Electron компании Rocket Lab. Фото: Rocket Lab.
Источник изображения: naked-science.ru

Вашингтон. 29 июля. ИНТЕРФАКС - Ракета Electron 2 августа стартует из Новой Зеландии на орбиту с секретным мини-спутником Национального управления военно-космической разведки США NROL-199, сообщила компания-разработчик носителя Rocket Lab.

Запуск легкой двухступенчатой ракеты с разгонным блоком Kick Stage планируется осуществить во временное окно, которое открывается в 17:00 (в 08:00 мск), со стартовой площадки компании Rocket Lab на полуострове Махия в Новой Зеландии.

Данные о секретном спутнике не раскрываются. Компания лишь указывает, что выводимый на орбиту аппарат "поможет Управлению военно-космической разведки в предоставлении важной информации государственным учреждениям и лицам, принимающим решения, которые отвечают за контроль за международными проблемами". По имеющимся данным, речь идет о космическом аппарате радиоэлектронной разведки.

Спутник был построен и будет использоваться Управлением совместно с Минобороны Австралии.

Запуск для NRO проводится в рамках программы вывода на орбиту малых спутников коммерческими операторами (Rapid Acquisition of a Small Rocket (RASR), инициированной ведомством в 2018 году. Ее основная цель - использование американскими военными малых носителей частных компаний для оперативного вывода в космос небольших грузов и развертывания спутниковых созвездий из дешевых мини-спутников на низких орбитах.

Ракета Electron совершила свой первый полет 25 мая 2017 года. Нынешняя миссия станет 29-м полётом ракеты, три из которых были неудачными.

В случае нынешнего успешного запуска количество выведенных на орбиту компанией Rocket Lab спутников достигнет 149 аппаратов.

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  • В новости упоминаются
Страны
Австpалия
Новая Зеландия
США
Компании
Rocket Lab
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