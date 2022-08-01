Блинкен заявил, что обсудил с Лавровым Украину и обмен заключенными

По словам госсекретаря США, он предупредил главу МИД РФ о намерении Вашингтона ввести дополнительные санкции в отношении Москвы в случае вхождения в состав России районов Украины

ВАШИНГТОН, 29 июля. /ТАСС/. Глава МИД России Сергей Лавров и госсекретарь США Энтони Блинкен провели в пятницу телефонный разговор. Об этом сообщил на пресс-конференции в Вашингтоне американский госсекретарь.

"Ранее сегодня я переговорил с российским министром иностранных дел Лавровым. У нас состоялась откровенная и прямолинейная беседа", - заявил глава американского внешнеполитического ведомства.

Он утверждал, что "надавил на Кремль с тем, чтобы он принял предметное предложение", которое Вашингтон выдвинул в отношении возможности обмена российскими и американскими гражданами, находящимися под стражей в США и РФ. Главы внешнеполитических ведомств двух стран также обсудили соглашение о создании гуманитарного коридора для вывоза с Украины по Черному морю сельхозпродукции. "Я также подчеркнул, что мир ожидает от России выполнения своих обязательств в рамках сделки, достигнутой с Украиной, Турцией и ООН по поставкам зерна с Украины. <...> Важно и жизненно необходимо, чтобы Россия выполнила взятые на себя обязательства, которые она дала всему миру. Как я уже сказал, мы стремимся к тому, чтобы это произошло как можно скорее", - сказал Блинкен.

По свидетельству госсекретаря, он предупредил Лаврова о намерении Вашингтона ввести дополнительные санкции в отношении Москвы в случае вхождения в состав России ряда районов Украины. "Мир не признает аннексии. Мы навяжем России дополнительные значительные издержки, если она продолжит реализацию своих планов", - утверждал глава Госдепартамента.

Идеи США по обмену заключенными

При этом посольство России в Вашингтоне ранее категорически отвергло предложенную американской администрацией трактовку событий. Россия возвращает мир на освобожденные украинские территории и создает условия для нормальной жизни и соблюдения равных прав граждан на них, говорилось в заявлении, опубликованном посольством. "Утверждения о захватническом характере российской военной спецоперации в корне ложны. Мы возвращаем мир на освобожденные территории, создаем условия для нормальной жизни и соблюдения равных прав граждан вне зависимости от этнической и языковой принадлежности. На оказание помощи пострадавшим населенным пунктам поднялась вся страна", - подчеркнула дипмиссия.