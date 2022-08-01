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ТАСС

НПО Спецматериалов откроет цех по производству спецполиэтилена для бронежилетов

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Продукция НПО Спецматериалов
Продукция НПО Спецматериалов.
Источник изображения: agentmdk.ru

В Минпромторге подчеркнули, что в рамках гособоронзаказа предприятие четко выдерживает все объемы и сроки поставок средств индивидуальной бронезащиты для нужд российской армии

МОСКВА, 29 июля. /ТАСС/. Научно-производственное объединение Спецматериалов к концу нынешнего года откроет цех по выпуску сверхвысокомолекулярного полиэтилена для создания бронепанелей, пулестойких шлемов и высокоэнергетических композитов. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе Минпромторга РФ по итогам посещения производства вице-премьером РФ, главой ведомства Денисом Мантуровым.

"На площадке научно-производственного объединения Специальных материалов (НПО Спецматериалов) заместитель председателя правительства Российской Федерации - министр промышленности и торговли Российской Федерации Денис Мантуров ознакомился с производством специальной продукции и бронежилетов. <...> Предприятие продолжает наращивать мощности: в конце этого года - в начале следующего откроется цех с первыми в России производственными линиями по массовому выпуску сверхвысокомолекулярного полиэтилена. Этот специальный материал будет использоваться для различных бронепанелей, пулестойких шлемов, высокоэнергетических композитов", - отметили ведомстве.

В Минпромторге подчеркнули, что в рамках гособоронзаказа НПО Спецматериалов четко выдерживает все объемы и сроки поставок средств индивидуальной бронезащиты для нужд российской армии.

В 2021 году официальное издание Минобороны РФ "Красная звезда" сообщило о создании в России уникального бронированного материала из сверхвысокомолекулярного полиэтиленового (СВМПЭ) волокна и полученных на его основе сверхлегких композитных материалов. Их эксплуатационные качества существенно превосходят показатели иностранных бронематериалов. СВМПЭ способен останавливать осколки, летящие на скорости до 670 м/с, в то время как аналогичный израильский материал UD и американский арамидный органопластик на основе кевлара задерживают осколки, летящие на скоростях, не превышающих 630 и 480 м/с соответственно.

АО "НПО Спецматериалов" образовано в 1991 году на базе броневой лаборатории ЦНИИ Материалов Министерства оборонной промышленности СССР. Основными заказчиками его продукции являются Минобороны РФ, МВД, ФСБ, ФСИН, Центробанк, предприятия Росатома, ведущие государственные корпорации, банки и объекты транспорта и инфраструктуры. 

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