Войти
ТАСС

Глава Роскосмоса заявил о многократной выработке ресурсов модулей МКС

232
0
0
Гендиректор Роскосмоса Юрий Борисов
Гендиректор Роскосмоса Юрий Борисов.
Источник изображения: Евгений Биятов/POOL/ТАСС

Борисов заявил, что выход из проекта МКС может растянуться до двух лет

МОСКВА, 29 июля. /ТАСС/. Основные модули Международной космической станции (МКС) превысили свой ресурс в несколько раз. Об этом сообщил гендиректор Роскосмоса Юрий Борисов в пятницу.

"На сегодняшний день ресурсы основных модулей МКС выработаны многократно. Это техническая сторона вопроса. Гарантийные обязательства уже давно превышены", - заявил Борисов в интервью телеканалу "Россия-24".

По словам главы Роскосмоса, первоочередным вопросом становится вопрос жизни как российских, так и иностранных членов экипажа станции. "Есть такое понятие - старение металла, многие инженеры знают, что это такое. Сегодня интенсивность различного рода аварийных ситуаций, выхода из строя аппаратуры, появления микротрещин начинает нарастать. Это естественный процесс на финише жизненного цикла любого изделия", - отметил Борисов.

Угроза экипажу

Точно спрогнозировать, когда этот процесс начнет превращаться в лавинообразный и создаст реальную угрозу экипажу, нельзя, подчеркнул глава Роскосмоса. "Все эти прогнозы носят достаточно вероятностный характер. Но по авторитетному мнению многих специалистов, вероятность наступления такого процесса как раз возможна после 2024 года, почему я и озвучил этот срок", - добавил он.

Он отметил, что число аварийных ситуаций на МКС, а также случаев выхода из строя аппаратуры и появления микротрещин начинает нарастать.

"Сегодня интенсивность различного рода аварийных ситуаций, выхода из строя аппаратуры, появления микротрещин начинает нарастать. Это естественный процесс на финише жизненного цикла любого изделия", - сообщил Борисов.

По словам главы Роскосмоса, точно спрогнозировать, когда этот процесс начнет превращаться в лавинообразный и создаст реальную угрозу экипажу, нельзя. "Все эти прогнозы носят достаточно вероятностный характер. Но, по авторитетному мнению многих специалистов, вероятность наступления такого процесса как раз возможна после 2024 года, почему я и озвучил этот срок", - добавил он.

Коммерческое предоставление услуг

Роскосмос будет постепенно переходить на коммерческую основу предоставления услуг, сообщил гендиректор Роскосмоса.

"Это выверенная практика почти во всем мире, это является подтвержденной практикой, и мы будем переходить на коммерческое предоставление услуг", - заявил Борисов в интервью телеканалу "Россия-24".

По словам главы госкорпорации, сейчас наблюдается большой спрос на услуги, предоставляемые ракетно-космической отраслью, однако в большинстве случаев это происходит на бесплатной основе. "Мое глубокое убеждение, что когда производитель услуг и потребитель услуг не входят в нормальные товарно-денежные отношения, то не достигается основной результат. Обе стороны в такой ситуации не заинтересованы в улучшении услуг", - пояснил он.

При этом пользователи, подчеркнул Борисов, предпочитают взять информацию в том числе из Google. "До поры до времени. Это может, как показывает практика, в определенный момент прекратиться", - считает глава Роскосмоса.

  

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Роскосмос
Персоны
Борисов Юрий
Проекты
МКС
Похожие новости
01.08.2022
«Роскосмос» спрогнозировал рост количества поломок на МКС
27.07.2022
Россия выйдет из проекта Международной космической станции после 2024 года
29.11.2021
Рогозин сообщил о планах разработать космические корабли для новой станции
17.11.2021
Экс-начальник ЦНИИ Минобороны заявил, что Россия не нарушила международных договоров испытанием противоспутниковой ракеты
25.08.2021
Три года бесцельного труда
02.07.2021
РКК "Энергия" рассмотрела четыре варианта создания российской орбитальной станции
19.04.2021
РФ проведет полное техническое обследование МКС
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 01.08 04:35
  • 70
«Благодаря «Сычу» Су-34 стали истребителями шестого поколения»
  • 01.08 02:10
  • 29740
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 01.08 01:16
  • 2
Россия испытала в Сирии глубоко модернизированный дрон-камикадзе «Ланцет-3»
  • 31.07 21:12
  • 3
Тысяча новых танков в Польше — проблема для России
  • 31.07 20:26
  • 49
Эксперт: в России могут создать специализированный ЗРК для борьбы с HIMARS
  • 31.07 19:46
  • 10
Крылатая ракета может влететь Вам в форточку? А это действительно так?
  • 31.07 19:34
  • 2
Командующий ЧФ России заявил о господстве флота в Азовском море
  • 31.07 18:58
  • 7
Российский истребитель Су-35С уничтожил украинскую С-300 в районе Краматорска
  • 31.07 04:20
  • 1
Песков назвал фейком данные американской прессы о потерях ВС РФ на Украине
  • 30.07 20:35
  • 68
Высокоточная управляемая ракета армии США рекордной дальности
  • 30.07 13:09
  • 6
В МИД РФ заявили, что Киев обстрелами АЭС ведет дело к масштабной техногенной катастрофе
  • 30.07 07:51
  • 1
"Калашников" увеличит дальность и боевую часть артснарядов "Краснополь"
  • 29.07 23:14
  • 2
Русофобская Польша нажила себе нового врага – Германию
  • 29.07 22:02
  • 5
Объяснено нежелание России использовать на Украине свой «главный козырь»
  • 29.07 16:36
  • 1
Польша подписала соглашения о закупке южнокорейского вооружения