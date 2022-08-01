Глава Роскосмоса заявил о многократной выработке ресурсов модулей МКС

Борисов заявил, что выход из проекта МКС может растянуться до двух лет

МОСКВА, 29 июля. /ТАСС/. Основные модули Международной космической станции (МКС) превысили свой ресурс в несколько раз. Об этом сообщил гендиректор Роскосмоса Юрий Борисов в пятницу.

"На сегодняшний день ресурсы основных модулей МКС выработаны многократно. Это техническая сторона вопроса. Гарантийные обязательства уже давно превышены", - заявил Борисов в интервью телеканалу "Россия-24".

По словам главы Роскосмоса, первоочередным вопросом становится вопрос жизни как российских, так и иностранных членов экипажа станции. "Есть такое понятие - старение металла, многие инженеры знают, что это такое. Сегодня интенсивность различного рода аварийных ситуаций, выхода из строя аппаратуры, появления микротрещин начинает нарастать. Это естественный процесс на финише жизненного цикла любого изделия", - отметил Борисов.

Угроза экипажу

Точно спрогнозировать, когда этот процесс начнет превращаться в лавинообразный и создаст реальную угрозу экипажу, нельзя, подчеркнул глава Роскосмоса. "Все эти прогнозы носят достаточно вероятностный характер. Но по авторитетному мнению многих специалистов, вероятность наступления такого процесса как раз возможна после 2024 года, почему я и озвучил этот срок", - добавил он.

Он отметил, что число аварийных ситуаций на МКС, а также случаев выхода из строя аппаратуры и появления микротрещин начинает нарастать.

"Сегодня интенсивность различного рода аварийных ситуаций, выхода из строя аппаратуры, появления микротрещин начинает нарастать. Это естественный процесс на финише жизненного цикла любого изделия", - сообщил Борисов.

По словам главы Роскосмоса, точно спрогнозировать, когда этот процесс начнет превращаться в лавинообразный и создаст реальную угрозу экипажу, нельзя. "Все эти прогнозы носят достаточно вероятностный характер. Но, по авторитетному мнению многих специалистов, вероятность наступления такого процесса как раз возможна после 2024 года, почему я и озвучил этот срок", - добавил он.

Коммерческое предоставление услуг

Роскосмос будет постепенно переходить на коммерческую основу предоставления услуг, сообщил гендиректор Роскосмоса.

"Это выверенная практика почти во всем мире, это является подтвержденной практикой, и мы будем переходить на коммерческое предоставление услуг", - заявил Борисов в интервью телеканалу "Россия-24".

По словам главы госкорпорации, сейчас наблюдается большой спрос на услуги, предоставляемые ракетно-космической отраслью, однако в большинстве случаев это происходит на бесплатной основе. "Мое глубокое убеждение, что когда производитель услуг и потребитель услуг не входят в нормальные товарно-денежные отношения, то не достигается основной результат. Обе стороны в такой ситуации не заинтересованы в улучшении услуг", - пояснил он.

При этом пользователи, подчеркнул Борисов, предпочитают взять информацию в том числе из Google. "До поры до времени. Это может, как показывает практика, в определенный момент прекратиться", - считает глава Роскосмоса.