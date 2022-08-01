Роскосмос перестроит работу, чтобы выпускать спутники в другом количестве и качестве

По словам главы госкорпорации Юрия Борисова, это потребует коренной перестройки технологических процессов: разработки, производства, испытаний и других

МОСКВА, 29 июля. /ТАСС/. Роскосмос планирует перестроить работу так, чтобы производить спутники в другом количестве и качестве и вернуть "долг" экономике. Об этом сообщил глава госкорпорации Роскосмоса Юрий Борисов в пятницу.

"Нам необходимо сегодня перестроить работу так, чтобы научиться выпускать спутники совершенно в другом количестве и соответствующего качества", - заявил Борисов в интервью телеканалу "Россия-24".

По словам главы Роскосмоса, это потребует коренной перестройки технологических процессов, в том числе разработки, производства, испытаний и других. "К сожалению, всю эту работу мы должны будем проводить в условиях сложившихся ограничений, санкционного воздействия", - сказал он, отметив, что постоянно ссылаться на это нельзя, поскольку отечественная электронная промышленность начинает постепенно возрождаться.

"Если сравнить сегодня состояние космических группировок основных игроков на этом рынке - американцев, европейцев и китайцев, то они уже давно нас в этом плане обогнали. Почему я и говорю, что мы задолжали российской экономике", - подчеркнул Борисов.