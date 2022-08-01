Войти
ТАСС

Китай успешно запустил три спутника дистанционного зондирования Yaogan-35

223
0
0
Вид на Землю
Вид на Землю.
Источник изображения: @FEDOR37516789

Их будут использовать для проведения научных экспериментов и исследования природных ресурсов

ПЕКИН, 29 июля. /ТАСС/. Китай в пятницу успешно вывел на орбиту три спутника дистанционного зондирования Yaogan-35 ("Яогань-35"). Об этом сообщила Китайская корпорация аэрокосмической науки и техники.

По ее сведениям, старт осуществили в 21:28 по местному времени (16:28 мск) при помощи ракеты CZ-2D ("Чанчжэн-2-дэ") с космодрома Сичан на юго-западе страны. Он стал 429-м по счету для носителей этой серии.

Как уточняется в распространенном заявлении, космические аппараты входят в третью группировку Yaogan-35. Их будут использовать для проведения научных экспериментов, а также исследования природных ресурсов. Они сформируют единую сеть вместе со спутниками второй группы, которые были отправлены на орбиту в прошлом месяце.

Пекин активно развивает национальную космическую программу, разрабатывая метеорологические, телекоммуникационные и навигационные спутники, а также технологии для освоения Луны. Китайские специалисты одновременно осваивают проект по исследованию астероидов и Марса. На орбите ведется строительство космической станции КНР, которая по плану должна заработать в штатном режиме в конце текущего года.

В 2021 году Китай осуществил 55 космических запусков, поставив национальный рекорд. По данному показателю КНР обошла США, заняв первое место в мире. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Китай
США
Компании
CASC
Проекты
Луна
Марс
Чанчжэн
Похожие новости
31.12.2021
Китай в 2021 году осуществил 55 космических пусков и поставил национальный рекорд
27.08.2021
Китай осваивается в глубоком космосе
25.11.2020
Жэньминь жибао (Китай): Китай отправил космический зонд «Чанъэ-5», предназначенный для сбора образцов лунного грунта
23.11.2020
На Хайнане подготовили космодром к запуску аппарата для доставки на Землю грунта с Луны
15.11.2016
Пекин осваивает "Небесные дворцы"
14.11.2016
"Чанчжэн-5" - новая сила Китая
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 01.08 04:35
  • 70
«Благодаря «Сычу» Су-34 стали истребителями шестого поколения»
  • 01.08 02:10
  • 29740
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 01.08 01:16
  • 2
Россия испытала в Сирии глубоко модернизированный дрон-камикадзе «Ланцет-3»
  • 31.07 21:12
  • 3
Тысяча новых танков в Польше — проблема для России
  • 31.07 20:26
  • 49
Эксперт: в России могут создать специализированный ЗРК для борьбы с HIMARS
  • 31.07 19:46
  • 10
Крылатая ракета может влететь Вам в форточку? А это действительно так?
  • 31.07 19:34
  • 2
Командующий ЧФ России заявил о господстве флота в Азовском море
  • 31.07 18:58
  • 7
Российский истребитель Су-35С уничтожил украинскую С-300 в районе Краматорска
  • 31.07 04:20
  • 1
Песков назвал фейком данные американской прессы о потерях ВС РФ на Украине
  • 30.07 20:35
  • 68
Высокоточная управляемая ракета армии США рекордной дальности
  • 30.07 13:09
  • 6
В МИД РФ заявили, что Киев обстрелами АЭС ведет дело к масштабной техногенной катастрофе
  • 30.07 07:51
  • 1
"Калашников" увеличит дальность и боевую часть артснарядов "Краснополь"
  • 29.07 23:14
  • 2
Русофобская Польша нажила себе нового врага – Германию
  • 29.07 22:02
  • 5
Объяснено нежелание России использовать на Украине свой «главный козырь»
  • 29.07 16:36
  • 1
Польша подписала соглашения о закупке южнокорейского вооружения