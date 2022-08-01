Китай успешно запустил три спутника дистанционного зондирования Yaogan-35

Их будут использовать для проведения научных экспериментов и исследования природных ресурсов

ПЕКИН, 29 июля. /ТАСС/. Китай в пятницу успешно вывел на орбиту три спутника дистанционного зондирования Yaogan-35 ("Яогань-35"). Об этом сообщила Китайская корпорация аэрокосмической науки и техники.

По ее сведениям, старт осуществили в 21:28 по местному времени (16:28 мск) при помощи ракеты CZ-2D ("Чанчжэн-2-дэ") с космодрома Сичан на юго-западе страны. Он стал 429-м по счету для носителей этой серии.

Как уточняется в распространенном заявлении, космические аппараты входят в третью группировку Yaogan-35. Их будут использовать для проведения научных экспериментов, а также исследования природных ресурсов. Они сформируют единую сеть вместе со спутниками второй группы, которые были отправлены на орбиту в прошлом месяце.

Пекин активно развивает национальную космическую программу, разрабатывая метеорологические, телекоммуникационные и навигационные спутники, а также технологии для освоения Луны. Китайские специалисты одновременно осваивают проект по исследованию астероидов и Марса. На орбите ведется строительство космической станции КНР, которая по плану должна заработать в штатном режиме в конце текущего года.

В 2021 году Китай осуществил 55 космических запусков, поставив национальный рекорд. По данному показателю КНР обошла США, заняв первое место в мире.