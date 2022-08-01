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Интерфакс-АВН

Космонавт Кикина отправилась в США готовиться к полету на Crew Dragon

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Анна Кикина
Анна Кикина.
Источник изображения: РИА Новости/Максим Блинов

Москва. 29 июля. ИНТЕРФАКС - Космонавт Анна Кикина вылетела в США для прохождения трехнедельной тренировки к полету на американском корабле Crew Dragon, сообщили в Центре подготовки космонавтов.

"В пятницу, 29 июля 2022 года, космонавт Роскосмоса Анна Кикина отправилась в США для продолжения подготовки к полёту на корабле Crew Dragon", - говорится в сообщении.

"Продолжительность очередного этапа подготовки составит три недели. Первые две из них Анна Кикина проведет в Космическом центре им. Л.Джонсона (г. Хьюстон). Программа подготовки в Хьюстоне включает тренировки в составе экипажа SpaceX Crew-5 на тренажере американского сегмента МКС, в том числе по действиям в случае возникновения нештатных ситуаций, занятия по проведению внекорабельной деятельности, а также встречу с руководством Космического центра", - добавили в центре.

По данным ЦПК, 12 августа Кикина пройдет тренировку на корабле Crew Dragon во Флориде. Экипаж проведет осмотр своего корабля, проверку его систем и "примерку" кресел в скафандрах.

"Завершающим этапом тренировочной сессии Анны Кикиной в США станет недельная подготовка на базе SpaceX в Хоторне, штат Калифония, где она продолжит практические занятия по отработке различных этапов полета в составе экипажа Crew-5", - добавили в центре.

15 июля "Роскосмос" сообщил о подписании соглашения о совместных перекрестных полетах российских и американских космонавтов на МКС. Первые полёты запланированы на осень 2022 года, на американском корабле Crew Dragon на МКС отправится россиянка Кикина, а на российском "Союзе" - американец Франсиско Рубио.

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SpaceX
Роскосмос
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